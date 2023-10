Primeiro posto de saúde itinerante de Fortaleza é inaugurado no Conjunto Ceará

Primeiro posto de saúde itinerante é inaugurado no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza Crédito: Mirla Nobre

Foi inaugurado nesta terça-feira, 31, o primeiro posto de saúde itinerante de Fortaleza no bairro Conjunto Ceará. O equipamento atenderá a população do bairro e das adjacências, como Granja Portugal e Autran Nunes, enquanto a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maciel de Brito passa por requalificação. A unidade móvel é um das seis carretas do programa Vem Saúde. Durante a entrega da unidade, o prefeito José Sarto comentou sobre o começo da operação temporária do equipamento, que deve durar de sete a oito meses, período em que o posto de saúde Maciel de Brito passará pela reforma. O início das obras no posto, no entanto, ainda não foi definido pela gestão municipal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “As carretas atenderão a mesma quantidade de usuários do posto que está sendo ou reformado ou demolido. Vai ficar aqui até o término da requalificação. A população não vai precisar sair para outro local”, disse Sarto.

Dentro do programa “Vem Saúde”, lançado em setembro deste ano pela Prefeitura de Fortaleza, além das unidades de saúde móveis, está prevista a entrega de medicamentos em casa por meio de triciclos elétricos chamados de “Tuk-Tuks dos Remédios”. Ainda segundo o prefeito, os profissionais que atuavam no posto de saúde Maciel de Brito vão trabalhar na carreta do posto itinerante durante as obras de requalificação da UBS. “A população que está aqui continua sendo atendida aqui no local pelo mesmo profissional que conhece o problema dela, que é da estratégia saúde da família, do seu grupo”, comenta o gestor municipal. O titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo, detalha a estrutura do equipamento. “São três consultórios odontológicos, com todo equipamento completo. Unidades móveis vão permanecer servir para outros locais onde a densidade populacional, onde haja a necessidade de um posto de saúde”, pontua. Os equipamentos têm o objetivo de levar todos os serviços de saúde ofertados nos postos. Dentro do cronograma da gestão municipal, os próximos equipamentos serão entregues nos bairros Floresta e Curió, com 75 m² e 45 m², respectivamente. Antes, a previsão era que três unidades iniciariam as atividades ainda neste mês de outubro. A Prefeitura prevê que os outros três postos itinerantes de médio porte devem ser entregues até o fim do ano, sendo que os dos bairros Floresta e Curió estão previstos para a próxima semana.

O valor inicial do investimento das seis carretas é de aproximadamente R$ 4 milhões. As unidades operam em carretas com consultórios médicos e odontológicos, sala de espera para triagem e para atendimento, além da instalação de anexos em contêineres, acolhendo farmácia, laboratório, sala de vacina, área administrativa e banheiros. Os postos itinerantes de grande porte têm 75 m² e contam com quatro consultórios para atendimento médico e de enfermagem, além de três consultórios odontológicos. As unidades de médio porte têm 45 m² e contam com dois consultórios clínicos e um consultório odontológico.