Dom José se despede da procissão de Aparecida em Fortaleza como arcebispo

Dom José Antonio participou da última procissão de Aparecida como arcebispo de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

O encerramento da tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida, em Fortaleza, foi realizado com a santa missa no bairro Montese, na noite desta quinta-feira, 12, após percurso dos fiéis pelas ruas do bairro. A celebração é o último ato dos festejos da padroeira do Brasil no Santuário da Capital, e foi conduzida pelo arcebispo emérito de Fortaleza, dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, que teve pedido de renúncia acolhido pelo papa Francisco nessa quarta-feira, 11. Durante o dia de festejos da padroeira na Capital, o arcebispo emérito, que ficou à frente da Arquidiocese por quase 25 anos e é hoje administrador apostólico do templo, comentou que sente que a comunidade católica e demais fiéis estão contentes com a decisão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu recebo muito agradecimento, as pessoas agradecem e eu estou tranquilo e em paz. Estou cumprindo a missão que o papa me deu”, disse dom José.

O diálogo com a comunidade católica, segundo o sacerdote, continua o mesmo nos próximos meses, quando ele segue comandando a Arquidiocese até a chegada do arcebispo dom Gregório Paixão, escolhido para o papa para assumir em dezembro deste ano. Para o fim dos festejos de Nossa Senhora Aparecida na Capital, o religioso destaca: “Uma grande festa, como sempre foi”. Leia mais "Já enviei meu coração ao Ceará", diz dom Gregório, nomeado novo arcebispo de Fortaleza

Quem é Dom Gregório Paixão, futuro arcebispo de Fortaleza Para o padre Carlos Tamboril, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, as expectativas para a chegada do novo arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza é de fomentar o diálogo com a comunidade. “Pela função que ele exerce, ele é obrigado a dialogar com todos os setores da comunidade, seja político, governo, imprensa e outros setores e líderes religiosos. Não dá para ser bispo sem dialogar”, comenta. Um dos membros do Conselho Pastoral da Paróquia Júlio César Melo, 49, relata que o sentimento é de gratidão por dom José e expectativas para o novo arcebispo. Júlio disse que a comunidade católica tomou conhecimento do novo gestor. “É um homem santo, muito sábio, que tem no coração um desejo muito grande pela juventude”, disse. Dom Gregório será o sétimo arcebispo metropolitano de Fortaleza. Antes de ser nomeado para o cargo na Capital, o sacerdote era bispo da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O religiosos terá posse oficial ao cargo no dia 15 de dezembro de 2023, em evento na Catedral Metropolitana de Fortaleza, às 19 horas.

Mais de 3 mil fiéis participaram da procissão A tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, em Fortaleza, contou com um público de 3 a 4 mil fiéis. A informação é da organização do evento e da Pastoral da Comunicação (Pascom), da Paróquia da Nossa Senhora Aparecida. A caminhada teve início às 17 horas, saindo da Paróquia de Nossa Senhora de Aparecida, no bairro Montese, com destino às ruas da região e retornando ao templo para a última missa. A imagem da santa foi levada em cima do carro do Corpo de Bombeiro Militar do Estado (CBMCE) e realizou um trajeto de mais de 2 quilômetros. Os devotos da padroeira caminharam e cantaram louvores pelas ruas do Montese. A procissão faz parte da programação da “Festa da Padroeira”, iniciada no último dia 2, e que se encerrou nesta quinta-feira.