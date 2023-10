Feriado de Nossa Senhora Aparecida: saiba o que funciona em Fortaleza nesta quinta-feira, 12

Nesta quinta-feira, 12, é celebrado nacionalmente o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A data será ponto facultativo no Ceará. Em Fortaleza, diversos estabelecimentos terão expediente alterado devido ao feriado. O POVO listou os horários de funcionamento dos principais setores comerciais na data.

Para atendimentos de urgência, adulto e infantil, Fortaleza conta com 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sendo seis delas administradas pelo Município, todas funcionando 24h por dia. A população pode buscar atendimento pediátrico de emergência também no Hospital da Criança de Fortaleza (HCF).

Emergência obstétrica e ginecológica o acolhimento ocorrerá no Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter (Gonzaguinha do José Walter), no Hospital Distrital Gonzaga Mota (Gonzaguinha Barra) e no Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição.

A respeito do atendimento ao público, não haverá expediente na sede da Etufor e nas centrais de atendimento do terminal Washington Soares, Shopping Riomar Kennedy , Câmara Municipal e Vapt-Vupt na quinta e sexta-feira.



Metrofor

As linhas Sul, Oeste e Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe) terão operação especial no feriado do dia 12/10, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Metrôs e VLTs circulam com intervalos diferentes dos habituais, e o encerramento da operação ocorre mais cedo. Por isso, é imprescindível consultar a tabela de horários antes de sair de casa.

Acesse o metrofor.ce.gov.br, clique em horários e programe sua viagem. Nesta data, não haverá funcionamento dos VLTs de Cariri e Sobral.

Clique aqui para conferir a tabela de horários das linhas

Trânsito



O controle do tráfego e patrulhamento das ruas pelos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) continuam funcionando normalmente.



O atendimento a ocorrências de trânsito pode ser solicitado pela população por meio do 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). As centrais de atendimento presenciais estarão fechadas. Para resolver qualquer pendência relacionada ao trânsito, como recorrer de multa, antecipar penalidade, solicitar credencial de idosos e deficientes, dentre outros serviços, a orientação é optar pelos meios digitais: o aplicativo ou site AMC Trânsito.



Turismo



As Casas do Turista continuarão funcionando durante o feriado e o ponto facultativo em horários específicos.

Dia 12/10 (quinta-feira)



Aeroporto, Beira-Mar e Rodoviária: 8 às 20 horas

10ª Região Militar: 8 às 12 horas

Cidade da Criança e Mercado Central: 9 às 13 horas



Dia 13/10 (sexta-feira)

Aeroporto, Beira-Mar e Rodoviária: 8 às 20 horas

10ª Região Militar e Cidade da Criança: 8 às 12 horas

Mercado Central: 8 às 17 horas

Assistência Social

Por se tratarem de serviços essenciais, alguns equipamentos da assistência social seguem com atendimento regular, como o Centro de Referência e Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Francisca Clotilde, que é aberto 24h; os equipamentos do projeto Higiene Cidadã dos bairros Centro e Parangaba que abrem às 11h e 16h, diariamente; além das pousadas sociais, que funcionam todos os dias das 20 às 7 horas.



Sofrem alteração de funcionamento durante o feriado e ponto facultativo apenas os refeitórios sociais.



Refeitório Social Jacarecanga

Distribuição de almoço às 11h. Funcionamento semanal de segunda a sexta-feira

Local: Padre Mororó, 686 - Jacarecanga



Refeitório São Vicente de Paulo

Fecha na quinta-feira (12/10) e abre na sexta-feira (13/10).

Local: Avenida da Universidade, 3106 - Benfica

Cagece



A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informa que funcionará em regime de plantão no feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira (12), para manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado. As lojas de atendimento estarão fechadas e retomarão as atividades presenciais na sexta-feira (13).

O plantão nas unidades de negócio tem como objetivo garantir o fornecimento de água e a prestação de serviços de coleta de esgoto com normalidade durante o feriado. A Cagece orienta aos clientes que necessitarem de atendimento neste dia que entrem em contato pela Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.

Vale lembrar que apenas a loja da Parangaba funcionará normalmente no sábado (14), com o atendimento mediante agendamento prévio pelo site. Atualmente, 96% dos serviços da Cagece podem ser solicitados de forma remota, através dos canais da companhia, sem a necessidade de ir até as lojas.

Funcionamento da Cagece durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida

Plantão nos canais virtuais de atendimento

Lojas de atendimento fechadas na quinta-feira (12) e abertas na sexta-feira (13), de 8 às 17 horas

Loja da Parangaba aberta no sábado (14), de 8 às 12 horas

Enel

A Enel Distribuição Ceará montou um esquema especial de atendimento para o funcionamento da companhia durante o feriado da padroeira do Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, que vai envolver a área técnica e o atendimento ao cliente. Diversos profissionais, dentre operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros trabalharão para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará. A distribuidora manterá as equipes operacionais atuando durante todo o feriado.

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

Já as lojas de atendimento permanecem com o esquema de fechamento para feriados e datas comemorativas. As unidades estarão fechadas na quinta-feira (12) retornando normalmente na sexta-feira, 13, para atendimentos por livre demanda.

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel Distribuição Ceará podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Ceará, que pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android; pelo site da companhia; pelas redes sociais – Facebook e Twitter (@enelclientesbr) ou ainda pela Central de Atendimento (0800 285 0196).

Os clientes podem ainda falar com a Enel através do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608. A atendente virtual Elena irá atender, ingressando serviços como Falta de Energia, Consulta de débitos, Envio de 2ª via da conta e respondendo às perguntas mais frequentes.

Bancos

Conforme comunicado do Sindicato dos Bancários do Ceará, as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em 12 de outubro (quinta-feira).

A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional. O atendimento ao público volta a ocorrer normalmente no dia seguinte, sexta-feira, dia 13 de outubro.

Bares e restaurantes

A Associação de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE) informa que os bares e restaurantes de Fortaleza devem abrir normalmente no feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira, 12.

Mercados Públicos



Mercado dos Peixes do Mucuripe



Quinta-feira a domingo (12/10 a 15/10) - das 6 às 21 horas



Mercado São Sebastião



Quinta-feira, 12 - das 5 às 13 horas

Sexta-feira e sábado (13 e 14/10) - das 5 às 15 horas

Domingo, 15 - das 5 às 12 horas



Mercado Central



Quinta-feira, 12 - das 8 às 15 horas

Sexta-feira, 13 - das 8 às 18 horas

Sábado, 14 - das 8 às 17 horas

Domingo, 15 - das 8 às 13 horas



Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira)



Quinta-feira, 12 - Fechado

Sexta-feira, 13 - das 8 às 17 horas

Sábado, 14 - das 8 às 16 horas

Domingo, 15 - Fechado

Mercado Montese



Quinta-feira a domingo (12/10 a 15/10) - das 6 às 14 horas



Mercado da Parangaba



Quinta-feira a domingo (12/10 a 15/10) - fechado



Mercado Carlito Pamplona



Quinta-feira a domingo (12/10 a 15/10) - das 5 às 12 horas



Mercado do Joaquim Távora



Quinta-feira, 12 - das 6 às 13 horas

Sexta-feira, 13 - das 6 às 17 horas

Sábado e domingo (14 e 15/10) - das 6 às 13 horas



Mercado dos Peixes Vila do Mar



Quinta-feira a domingo (12/10 a 15/10) - das 7 às 23 horas



Mercado Bela Vista



Quinta-feira, 12 - das 6 às 12 horas

Sexta-feira e sábado (13 e 14/10) - das 6 às 15 horas

Domingo, 15 - das 6 às 12 horas



Mercado de Messejana



Quinta-feira a domingo (12/10 a 15/10) - 7 às 15 horas



Mercado da Cidade dos Funcionários



Quinta-feira, 12 - 7 às 14 horas

Sexta-feira e sábado (13 e 14/10) - 6 às 17 horas

Domingo, 15 - 7 às 12 horas



Lojas do Centro

A CDL de Fortaleza informa que no feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida (12/10), algumas lojas podem optar por não funcionar ou ter o horário de funcionamento reduzido, a depender da decisão dos donos de comércios. Já as lojas dos shoppings centers vão funcionar normalmente, das 10 às 22 horas.

Para o presidente da entidade, Assis Cavalcante, trata-se de uma ótima oportunidade para quem deixou para comprar o presente de Dia das Crianças para última hora. Muitas lojas, inclusive, ainda vão estar com promoções. "Temos acompanhado com entusiasmo o crescimento do comércio, que está cada dia mais aquecido, e justamente por isso a nossa expectativa é a melhor possível”, reforça.

Mais informações: https://bit.ly/3LWsYP1

Centro Fashion

O Centro Fashion irá funcionar normalmente na próxima quinta-feira, dia 12 de outubro, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Todas as lojas, boxes, quiosques e serviços terão seu funcionamento normal, das 9 às 19 horas.

Shoppings

Shoppings da Rede Ancar — North Shopping Fortaleza, Jóquei e Via Sul

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em 12 de outubro, os shoppings da Rede Ancar estarão de portas abertas para receber os clientes, proporcionando uma experiência de compras e lazer única. No North Shopping Fortaleza, as lojas e quiosques estarão abertos das 10 às 22 horas. A Praça de Alimentação funcionará no mesmo horário.

O Coco Bambu estará pronto para atender os clientes das 11h30min às 23h. Já o Super Lagoa abrirá suas portas das 7 às 22 horas. A Smartfit funcionará das 8 às 17 horas. A Clínica Sim estará disponível das 8 às 13 horas, enquanto as Loterias Santiago e a Prevtop permanecerão fechadas.

No Via Sul Shopping, as lojas e quiosques funcionarão das 10 às 22 horas, assim como a Praça de Alimentação. A Clínica Sim e a Caixa permanecerão fechadas. A Selfit abrirá das 8 às 18 horas, e o cinema estará em funcionamento de acordo com a programação.

No North Shopping Jóquei, o cinema estará aberto das 13h15min às 22h15min. A Vacinart funcionará das 10 às 20 horas, e a Santamed estará disponível das 7 às 21 horas. A Lotérica estará fechada, mas para os amantes de jogos, o Game Station abrirá das 10 às 22 horas. Outras atrações, como Vila Trampolim, Gerardo Bastos, Kart e Lava Jato, estarão disponíveis das 10 às 22 horas. O Centro de Idiomas permanecerá fechado nos dias 12 e 13 de outubro.

No North Shopping Maracanaú, as lojas e quiosques funcionarão das 9 às 21 horas, assim como a Praça de Alimentação e serviços. A Caixa e a Casa do Cidadão permanecerão fechadas.

Shopping Parangaba

O shopping irá funcionar normalmente, mas com uma programação diferenciada para o Dia das Crianças.

Lojas e Quiosques: 10 às 22 horas

Praça de Alimentação: 10 às 22 horas

Clínicas médicas: 10 às 22 horas

Selfit academia: 8 às 14 horas

Casa lotérica: Fechada

Cagece: Fechada

Game Station: 12 às 22 horas

Studio Games: 10 às 22 horas

Parque Circo: 10 às 22 horas

Clubinho do Mar: 10 às 22 horas

O cinema (UCI) funcionará normalmente, de acordo com os horários de suas sessões, que podem ser consultadas através do site www.ucicinemas.com.br

Shopping Benfica

O horário de funcionamento será normal. No entanto, alguns espaços estarão fechados, são eles: Detran, Fortran, TRE, Casa do Cidadão, Laboratório Clementino Fraga, Caixa Econômica Federal, Lotérica, Loja PrevTop.

Shopping Del Paseo

Nesta quinta-feira, 12, feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, o Shopping Del Paseo tem funcionamento normal. Apenas as operações de serviço, como Caixa Econômica Federal, SEFIN e SEUMA, fecham. Lotérica e Travelex Confidence possuem horário diferenciado.

No feriado, no qual também se comemora o Dia das Crianças, o empreendimento reservou espaço para a realização de brincadeiras que visam a interação das crianças com suas famílias. Pintura facial, corrida de equilíbrio, calças gigantes de palhaço, cabo de guerra e gincanas preencherão a tarde das crianças, gratuitamente.

Lojas e quiosques: 10 às 22 horas

Praça de Alimentação: 10 às 22 horas

Day Play: 10 às 22 horas

Lojas Americanas: 10 às 22 horas

Mercadinho São Luiz: 7 às 22 horas

Travelex Confidence: 10 às 18 horas

Via Sorte Loteria: 10 às 18 horas

Cinema: a partir de 13 horas

Caixa Econômica Federal: fechada.

SEFIN e SEUMA: fechados.

Serviço: Shopping Del Paseo — Avenida Santos Dumont, 3131, Aldeota. Informações: (85) 3456.5500 e @delpaseo.

Shoppings RioMar Fortaleza e Kennedy

RioMar Fortaleza

Lojas e Quiosques: 10 às 22 horas

Praça de Alimentação: 10 às 22 horas

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12 às 22 horas

RioMar Fortaleza Online: 10 às 21 horas

Cinepolis: verificar programação no site

Academia R2: 8 às 16 horas

Loteria Boa Sorte: 10 às 17 horas

Órgãos públicos, bancos e clínicas de saúde: fechados

RioMar Kennedy

Lojas e Quiosques: 10 às 22 horas

Praça de Alimentação: 10 às 22 horas

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 11 às 22 horas

RioMar Kennedy Online (www.riomarkennedyonline.com.br): 10 às 21 horas

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Academia Smart Fit: 8 às 14 horas

Clínica Kennedy: 8 às 19 horas

Lotérica: 9h às 21 horas

Órgãos públicos, bancos e clínicas de saúde: fechados

Shopping Iguatemi Bosque

Comemorado na próxima quinta-feira (7), o feriado da Independência do Brasil, não altera o funcionamento do Iguatemi Bosque. Na data, lojas, quiosques, restaurantes, supermercados, espaços de lazer e cinema seguirão com fluxo normal de atendimento. Serviços como Detran, Correios, Polícia Federal e Casa do Cidadão não funcionam.

Lojas e quiosques — 10 às 22 horas

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer — 10 às 22 horas

Restaurantes — 11h30 às 23 horas

Cinema — 13 às 22 horas

Supermercados — 7 às 22h

Laboratório Emílio Ribas — 7 às 17 horas

Cactus Sports Park — 6 às 22 horas

Cobasi — 9 às 21 horas

CLDO — 8 às 20 horas

Lotérica — 10 às 18 horas

Correios — Fechado

Polícia Federal — Fechado

Detran — Fechado

Casa do Cidadão — Fechado

Shopping Giga Mall

Neste feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na quinta-feira, 12, o Shopping Giga Mall mantém o horário de funcionamento normal. Além disso, o shopping está preparando o "Giga Diversão", que acontecerá no Espaço Giga, localizado no piso 1, com uma programação especial para as crianças. Uma série de atividades infantis, incluindo oficina de pintura facial, brincadeiras interativas e muito mais. Acompanhe a seguir:

Lojas e quiosques: 9 às 19 horas

Praça de Alimentação: 10 às 20 horas.

Giga Diversão: 15 às 18 horas, no Espaço Giga. Gratuito

Terrazo Shopping

No feriado em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta quinta-feira, 12, o Terrazo Shopping será o destino perfeito para celebrar o Dia das Crianças. Lojas, quiosques e operações de alimentação e lazer estarão abertos das 10 às 22 horas, oferecendo diversas opções para as famílias. O Supermercado Guará vai funcionar das 7 às 22 horas e a academia Greenlife abrirá das 8 às 16 horas.