Procissão de Nossa Senhora Aparecida: mais de 3 mil fiéis participam do evento em Fortaleza

A procissão faz parte da programação da “Festa da Padroeira”, iniciada no último dia 2 e que encerra os festejos da padroeira.

A caminhada começou às 17 horas saindo da Paróquia de Nossa Senhora de Aparecida, no bairro Montese, com destino às ruas da região e retornando ao templo para a última missa, que será conduzida pelo arcebispo emérito fim José Antônio.

Mais de 3 mil fiéis participam da tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida em Fortaleza, nesta quinta-feira, 12, dia da padroeira do Brasil.

“É o nosso penúltimo ato da festa de Nossa Senhora Aparecida aqui no Montese. É um público, geralmente, muito grande. Em torno de três a quatro mil pessoas é o público da procissão e da Santa Missa”, disse padre Carlos Tamboril, da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida.

A procissão tem apoio dos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Sobre a chegada do novo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório, que tomará posse em 15 de dezembro, padre Carlos Tamboril afirma que a comunidade está alegre. "Estamos muito felizes porque é mais um homem que chega para nos auxiliar na nossa caminhada pastoral, na nossa vida de fé".

Procissão de Nossa Senhora Aparecida em Fortaleza: confira o percurso