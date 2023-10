Papa Francisco nomeia dom Gregório Ben Lâmed Paixão como novo arcebispo de Fortaleza

O pedido de renúncia de dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, então arcebispo de Fortaleza, foi acolhido pelo papa Francisco. Dom Gregório Ben Lâmed Paixão, atualmente bispo de Petrópolis (RJ), foi nomeado arcebispo para a Arquidiocese de Fortaleza, divulgou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na manhã desta quarta-feira, 11.

A renúncia do cargo de arcebispo está prevista no regulamento do Direito Canônico, no qual os bispos, ao alcançarem os 75 anos de idade, devem enviar uma carta de renúncia ao papa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 19 de maio deste ano, Dom José Antonio havia anunciado o envio da carta de renúncia ao papa Francisco. Na ocasião, era celebrada a missa do aniversário de 75 anos do sacerdote.