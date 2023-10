"Já enviei meu coração ao Ceará", diz novo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório

O novo arcebispo pontuou que vai se dedicar a acompanhar a comunidade católica. “Desejo ser para vocês um pastor presente e amável, e tenha a certeza que tudo farei para que nenhum de vocês sejam invisíveis aos meus olhos, especialmente os mais necessitados, os que perderam a esperança e os que foram postos à margem da sociedade”, disse.

Antes de ser escolhido pelo papa, dom Gregório estava como arcebispo da Arquidiocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Agora, ele passa a exercer o cargo de administrador apostólico até a sua posse na Arquidiocese de Fortaleza.

A posse do novo arcebispo de Fortaleza deve ocorrer oficialmente no dia 15 de dezembro, às 19 horas, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro da Capital. Já a missa de despedida da Diocese de Petrópolis será no dia 2 de dezembro, às 9 horas, na Catedral São Pedro de Alcântara.

Veja o pronunciamento completo