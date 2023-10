Papa aceita renúncia de Dom José Antônio e nomeia novo arcebispo de Fortaleza

Funções do sacerdote como gestor continuam, mas sem o título até a posse de dom Gregório Paixão, nomeado para Arquidiocese da Capital. A posse do novo arcebispo vai ocorrer em dezembro, na Catedral Metropolitana

O papa Francisco aceitou o pedido de renúncia de dom José Antônio Aparecido Tosi Marques como arcebispo de Fortaleza, nomeando para o cargo dom Gregório Ben Lâmen Paixão, de 58 anos, para a Arquidiocese de Fortaleza. A informação foi divulgada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na manhã desta quarta-feira, 11.

Dom José Antônio ficou na gestão episcopal por quase 25 anos, quando assumiu como arcebispo da arquidiocese em 1998. A partir de hoje, ele assume o cargo de Administrador Apostólico da entidade até a posse do novo arcebispo de Fortaleza. O evento ocorrerá no dia 15 de dezembro, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, às 19 horas.

De acordo com dom José, suas funções como arcebispo continuam, mas sem o título, até a posse de dom Gregório. O sacerdote informou também que continuará morando em Fortaleza e, a pedido do futuro arcebispo, irá residir ainda na Arquidiocese. Essa será a primeira vez na história da comunidade católica da Capital que um arcebispo emérito irá residir no mesmo local do que o arcebispo em exercício.