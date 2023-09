BigData Fortaleza: nova plataforma é lançada com foco na Primeira Infância

A plataforma BigData Fortaleza foi lançada nesta quarta-feira, 27, para dar suporte aos gestores municipais na reformulação e no planejamento de políticas públicas na Capital. Com uso de Inteligência Artificial (IA), o foco inicial será à Primeira Infância, a partir das demandas de vagas em creches, acompanhamento de gestantes e vacinação para planejamento das medidas.

O lançamento do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) ocorreu no Parço Municipal, no Centro de Fortaleza, por volta das 10 horas.