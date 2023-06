Creche e escola requalificadas são entregues no bairro Mondubim

Após obras de requalificação, o Centro de Educação Infantil (CEI) e a Escola Municipal Professor Osmírio de Oliveira Barreto foram entregues na manhã desta sexta-feira, 30. Os equipamentos de educação estão localizados no bairro Mondubim, em Fortaleza.

A creche, com capacidade para 80 crianças, e a escola receberam melhorias na infraestrutura, com novas instalações, ampliação da acessibilidade nas salas de aula e reformas de iluminação, climatização e aeração.

“Existem equipamentos da Prefeitura, evidentemente, que são muito antigos e precisam de um um impacto maior. Tudo isso é feito de acordo com o que a norma técnica atual exige. Nós temos que garantir a acessibilidade, rotas de fuga em caso de incêndio, tudo isso são parâmetros que não havia há 30 anos”, destacou o prefeito José Sarto, na cerimônia de entrega dos equipamentos.

A secretaria municipal da Educação, Dalila Saldanha, também enfatizou que as reformas buscaram ambientar a escola de acordo com a proposta pedagógica.

“A gente tem valorizado as salas de aulas porque precisamos dar as condições para o professor e o aluno construírem o processo de ensino e aprendizado, [além de] áreas de alimentação, cozinha, as instalações hidráulicas e sanitárias e espaço de convivência”, destacou.

A Prefeitura de Fortaleza informou que planeja uma integração entre os espaços da região. O bairro já tem uma areninha, e Sarto analisa a possibilidade de construir mais um equipamento esportivo na área e um microparque urbano.

“Nós temos uma área enorme. Aqui do lado, tem o terreno da Prefeitura que a gente já definiu fazer mais uma areninha. Ao lado direito, tem uma área que pode ser muito bem utilizada para o microparque urbano, integrada ao conjunto da creche e da escola. Então, fico muito feliz que, aqui no Sitio do Córrego, a gente tem um verdadeiro complexo”, disse.

As alunas Milena, Lara e Eloah, que frequentam a escola, conversaram entre si sobre as reformas. Segundo elas, a diferença na unidade é notável após a reforma.

As principais melhorias mencionadas pelas alunas foram realizadas na quadra esportiva, na biblioteca, que recebeu mais livros, e na sala de inovação, que conta com equipamentos tecnológicos.

Dois equipamentos de educação foram requalificados e entregues no bairro Mondubim, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 30 Crédito: Samuel Setubal

Essa é a 20ª escola requalificada na atual gestão, que faz parte de um pacote anunciado pela Prefeitura, e cerca de R$ 2 milhões foram investidos nas obras nas duas unidades.

Além das ações voltadas para a requalificação, o prefeito disse que dez escolas em tempo integral estão em processo de licitação e destacou que deverá ultrapassar a meta de construção de Centros de Educação Infantil na Capital.



“Nós vamos ultrapassar o que eu havia me comprometido quando fui candidato a prefeito de Fortaleza. Eu me comprometi com 50 Centros de Educação, e nós vamos fazer 56”, garantiu.

Além do prefeito José Sarto e da secretaria municipal de Educação, Dalila Saldanha, o evento contou com a presença do secretario e vereador Fábio Rubens, do secretario da Regional 10, Ubiratan Teixeira, da diretora do complexo educacional Nágila Lira e da coordenadora do CEI, Cláudia Santos.