Centro de Diabetes oferece programação em comemoração ao Dia do Coração

Com três dias de programação, o evento contará com orientações para usuários e acompanhantes Crédito: Divulgação/ Secretaria de Saúde do Estado

O mês de setembro começou com o foco nos cuidados com a saúde mental e finlizará trazendo a pauta de cuidados com o coração e a prevenção de doenças cardiovasculares. Para comemorar o Dia do Coração — celebrado mundialmente nesta sexta-feira, 29 — o Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH), em Fortaleza, terá três dias de programação para usuários e acompanhantes do equipamento. A programação, realizada em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (Uece), a Universidade de Fortaleza (Unifor), o Centro Universitário Christus (Unichristus) e com os laboratórios Libbs e Servier, te início nesta quarta-feira, 27, e vai até o esta sexta-feira, 29. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma das atividades oferecidas será a orientação sobre a forma correta do monitoramento da pressão arterial. A enfermeira especialista em Enfermagem Cardiovascular, Deysen Girão, comenta que os usuários que podem comprar um aparelho de medição de pressão devem dar preferência ao modelo de braço ao modelo de pulso.

Outro ponto é a posição correta do corpo ao medir a pressão arterial. “O paciente tem que estar sentado, com os pés apoiados no chão, o braço na altura do coração. Não pode ter tomado ainda os seus medicamentos e deve fazer a medição em pelo menos dois horários: manhã e noite”, detalha a especialista. Na ação, serão distribuídos “diários de hipertensão”, onde podem ser registradas as medições da pressão para serem apresentadas aos profissionais no retorno de consulta. “Estamos motivando os pacientes para que tragam suas medidas. para que eles mesmos visualizem, no dia a dia, que rotinas, alimentos e condições interferem na pressão arterial. O uso do diário é bem importante para que a pessoa possa assumir o controle da doença e do seu autocuidado”, conta. Nos três dias de programação, haverá testagem de glicemia e avaliação da pressão arterial para acompanhantes e familiares dos usuários do equipamento. Veja a programação

Quarta-feira, 27 de setembro - 8 horas

Público: Usuários do CIDH Teatro de fantoches – A influência do sono na saúde cardiovascular

Comportamentos e atitudes para um coração saudável (mitos e verdades) – estudantes da Liga de Cardiologia (Medicina UECE)

Local: Auditório

Como realizar exercícios físicos em casa

Local: Sala da Reabilitação Cardíaca (ao lado do Auditório) Como está a saúde do acompanhante – verificação de pressão e glicemia e orientações de Enfermagem

Local: Área externa



Quinta-feira, 28 de setembro - 8 horas

Público: Usuários do CIDH e Público em geral Comportamentos e atitudes para um coração saudável (mitos e verdades)

Local: Auditório

Como medir adequadamente a pressão arterial (simulação) e distribuição de diários da hipertensão

Local: Área externa Como está a saúde do acompanhante – verificação de pressão e glicemia e orientações de Enfermagem

Local: Área externa



Sexta-feira, 29 de setembro - 8 horas

Público: Usuários do CIDH Estratégias nutricionais para a redução do risco cardiovascular

Disponibilização de testes rápidos para detecção de HIV, Hep B e C para usuários do CIDH

Local: Auditório