Descubra como a Inteligência Artificial pode impactar sua vida

Você já deve ter ouvido falar em Inteligência Artificial (IA). Esse ramo da tecnologia é capaz de simular habilidades humanas com base em informações armazenadas em bancos de dados, por meio de algoritmos.

As ferramentas de IA podem ser utilizadas para as finalidades mais diversas, desde aprender uma nova língua até criar um jogo. Contudo, também existem preocupações com relação ao seu uso, como a disseminação de notícias falsas e desinformação.



A seguir, O POVO apresenta um conjunto de reportagens OP+ que exploram diferentes aspectos da inteligência artificial. Prepare-se para descobrir como a IA está transformando o mundo e como ela pode impactar a sua vida.



Ainda somos os mesmos? Vídeo com Elis Regina de IA aprofunda debates sobre tecnologia



O uso da inteligência artificial está redefinindo o que entendemos por cultura e aprofundando diversos debates. A montadora Volkswagen lançou um anúncio que deixou o público em polvorosa: um dueto musical entre a cantora Elis Regina, morta em 1982, e a filha dela, a também cantora Maria Rita. A propaganda foi feita por meio de IA. As reações foram divididas entre elogios e críticas.



Em entrevista especial, a pesquisadora e fundadora do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, Cibele Alexandre Uchoa, explica como as novas tecnologias, incluindo a IA, impactam a cultura, assim como as implicações legais e direitos de propriedade intelectual.



Leia a entrevista exclusiva: Ainda somos os mesmos? Vídeo com Elis Regina de IA aprofunda debates sobre tecnologia | Vida & Arte



Elis Regina feita de IA causou polêmica no comercial da Volkswagen Crédito: Divulgação

Vídeo, música, texto: dicas de ferramentas de inteligência artificial para usar no dia a dia



Imagine ter à disposição tecnologias poderosas que otimizam, personalizam e simplificam cada aspecto da sua vida. Esse é o mundo da inteligência artificial (IA), que reúne um conjunto fascinante de ferramentas, utilizando algoritmos inteligentes e informações on-line para executar tarefas.



Prepare-se para conhecer cinco programas gratuitos de IA que vão transformar a sua rotina.

Confira na reportagem especial: Vídeo, música, texto: dicas de ferramentas de inteligência artificial para usar no dia a dia



Tecnologia Crédito: OP

Inteligência Artificial lidera reinvenção do sistema financeiro



O setor financeiro brasileiro está em constante transformação, impulsionado pela crescente demanda por transações bancárias e pela adoção de tecnologias inovadoras. Como as pessoas usam cada vez mais frequentemente o celular, as instituições financeiras estão buscando investir em soluções criativas e inteligentes para atender às mudanças nos hábitos dos consumidores.



E não para por aí! Tendências como a Inteligência Artificial Generativa, a computação quântica e o Open Banking estão moldando o futuro do setor, impulsionando investimentos recordes em inovação e buscando um papel de destaque na agenda de sustentabilidade.



A reportagem OP+ explora as principais transformações que estão ocorrendo no setor financeiro brasileiro e como elas estão impactando a vida dos consumidores e das empresas.



Leia a reportagem especial: Inteligência Artificial lidera reinvenção do sistema financeiro | Reportagens Especiais | O POVO



IA no sistema financeiro Crédito: OP+

Ainda não usa o ChatGPT? Veja 7 dicas de como utilizar a IA



No contexto atual, a inteligência artificial tem se tornado cada vez mais presente em nosso dia a dia. Uma das aplicações mais interessantes dessa tecnologia é o ChatGPT, um uma IA de comunicação que utiliza algoritmos avançados para compreender e responder perguntas de forma inteligente.



Se você ainda não está familiarizado com o ChatGPT, esta matéria pode ajudá-lo a entender melhor como utilizá-lo. Aqui são apresentadas sete dicas simples e práticas para aproveitar ao máximo a ferramenta.

Então, prepare-se para explorar todo o potencial da inteligência artificial e descobrir como o ChatGPT pode facilitar sua vida.



Leia a reportagem especial: Ainda não usa o ChatGPT? Veja 7 dicas de como utilizar a IA



Inteligência Artificial Crédito: Adobe Stock

