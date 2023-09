Dupla é presa no Aeroporto de Fortaleza após engolir cápsulas de cocaína e tentar embarcar em voo

Dois passageiros, de 20 e 26 anos, foram presos no Aeroporto de Fortaleza , na noite dessa terça-feira, 26, depois de serem flagrados transportando cocaína em cápsulas que haviam sido engolidas . De acordo com informações da Polícia Federal (PF), a dupla tentava embarcar em voo com destino a Paris.

Conforme a PF, o flagrante decorre da fiscalização de rotina no aeroporto. "As investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime", informou a instituição, por meio de nota. A PF não divulga os nomes do presos.



Segundo caso em cinco dias

Outra dupla foi presa em flagrante pela PF, no último dia 22, tentando embarcar, também com destino a Paris, com cápsulas de cocaína ocultadas no corpo e em fraldas. Os dois ainda estão internados, em um hospital de Fortaleza, para expelir os entorpecentes.