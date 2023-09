Ordem de serviço inicia a obra de nova passarela de acesso do VLT Parangaba-Mucuripe

A estrutura será erguida sobre a avenida Almirante Henrique Sabóia, conhecida como Via Expressa, no bairro Aldeota

O documento foi assinado pelo secretário de Infraestrutura do Ceará, Antonio Nei de Sousa, e prevê a construção da estrutura que será levantada sobre a avenida Almirante Henrique Sabóia — Via Expressa, nas proximidades da rua Vicente Linhares, na Aldeota.

Foi assinada na manhã desta terça-feira, 26, a ordem de serviço que inicia as obras da oitava passarela do VLT Parangaba-Mucuripe, que será implantada na Comunidade Trilha do Senhor, no bairro Aldeota, em Fortaleza .

“Além disso, trará valorização para a comunidade, pois também será realizada a urbanização em todo o entorno da passarela, trazendo mais qualidade de vida e tranquilidade para os fortalezenses que vivem na localidade”, ressaltou o representante da pasta.

Sobre a passarela

A oitava passarela tem uma extensão total de 300 metros de comprimento e aproximadamente oito metros de altura e contará com dois acessos. Um deles pela rua Vicente Linhares, esquina com rua Fonseca Lobo, e outro também pela rua Vicente Linhares, mas desta vez, na esquina com a avenida Engenheiro Santana Júnior.

A estrutura será erguida em concreto e guarda corpo em chapas de alumínio e corrimão em aço inox, conforme o padrão do Governo do Estado. Além da obra da passarela, serviços de urbanização também serão realizados nas áreas que dão acesso ao equipamento.

A obra possibilitará ainda, o desbloqueio da rua Vicente Linhares, no trecho entre a avenida Engenheiro Santana Júnior e Via Expressa. Ao todo, será investido o valor de R$ 4 milhões de reais para a construção da nova passarela.

Com a conclusão das obras, o percurso do VLT contará com oito passarelas de pedestres. Atualmente, já existem sete passarelas que asseguram que os moradores atravessem o entorno da linha em segurança.