Fortaleza: 25 postos de saúde recebem certificado de atendimento à primeira infância

Essa é a segunda edição do programa, que atua em Fortaleza desde 2017. Em ciclos de dois anos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) avalia critérios como qualidade do acompanhamento pré-natal e do calendário de vacinas das crianças atendidas, dentre outros indicadores.

A Prefeitura de Fortaleza entregou na manhã desta quarta-feira, 30, os certificados do Unidade Amiga da Primeira Infância (Uapi), programa que avalia o atendimento às gestantes e crianças da Capital. Ao todo, 25 postos de saúde foram premiados durante o evento realizado na Sociedade Brasileira de Pediatria (Socep), no bairro Aldeota.

Em uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a iniciativa tem servido de inspiração para diversos estados do Brasil, como Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro.

Uma das UBS reconhecidas foi o posto de saúde Gothardo Peixoto, no bairro Damas, que, após o projeto, apresentou uma maior atenção das mães para o cuidado antes e depois da gestação. Em alguns casos, as pacientes procuravam o atendimento apenas uma vez por ano.

Para participar desse programa, os postos precisam se inscrever através de um edital publicado pela Secretaria com os detalhes sobre o projeto. Neste segundo ciclo das Uapis, foram inscritos 85 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das quais 25 foram aprovadas. O número é quase três vezes maior do que na primeira edição do projeto, quando nove postos foram condecorados.

“São dez itens de fundamental importância que nascem na gestação e culminam com a criança já nascida e com todo o acompanhamento de vacinas, de consultas, de puericultura [área da saúde que acompanha o desenvolvimento de crianças], das reuniões de gestantes... Enfim, são bem abrangentes e fecham um arco de cuidados que a criança deve ter”, explica o titular da SMS, Galeno Taumaturgo.

Devido ao sucesso da iniciativa, a parceria com a Unicef tende a aumentar, levando outros serviços já existentes em Fortaleza, como o Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) e as salas de amamentação, para mais cidades do Brasil.

“A gente acha que esses dois serviços, como a Uapi, também deveriam ser universalizados. Isso tem que ser garantido em toda a rede e o mais próximo do local de onde as crianças vivem”, pontua o chefe do escritório do Unicef em Fortaleza, Rui Aguiar.