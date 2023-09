Conferência das Juventudes: jovens debatem aumento de políticas públicas em Fortaleza

Demandas de saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, diversidade, igualdade racial estão entre as discussões que marcam a 4ª Conferência Municipal da Juventude

Na manhã deste sábado, 23, os jovens de Fortaleza estão reunidos para discutir o aumento e a criação de políticas públicas em 12 temas para pensar o futuro da juventude da Capital e do Ceará. O encontro ocorre no Cuca José Walter, em Fortaleza, e marca a 4ª Conferência Municipal da Juventude, promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Juventude.

No encontro, os jovens pontuam quais as principais demandas nos territórios para construir um futuro com mais oportunidades e ações que atendam suas necessidades.

“É uma oportunidade para gente debater várias ideais. É um momento para gente analisar as políticas públicas e propor ideias e sugestões e pensar novas ideias para colocar no centro nacional”, disse o secretário municipal da juventude, Davi Gomes.