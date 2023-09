App Mais Saúde Fortaleza passa a divulgar resultados de exames

A Prefeitura de Fortaleza apresentou nesta terça-feira, 5, uma nova funcionalidade do aplicativo Mais Saúde Fortaleza, que reúne informações sobre os serviços do sistema de saúde do Município e busca facilitar a comunicação com a população. A partir de hoje, a população pode ter acesso aos resultados de exames laboratoriais que são feitos nos postos de saúde da Capital.

O acesso à nova funcionalidade ocorre a partir de uma nova aba dentro da ferramenta digital, que já possui a visualização de consultas e exames marcadas, além do número de pessoas na espera em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), acesso ao cartão de vacinação e os medicamentos disponíveis nos postos.

De acordo com o prefeito José Sarto, qualquer exame que a população faça nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (Uaps) poderá ter o resultado acessado no aplicativo. “O aplicativo Mais Saúde agora vai dar o exame via internet, e você não precisa se deslocar até o posto de saúde para atendimento”, disse.