Mãe e bebê ficam feridos após cair em buraco no meio fio

Mãe e filho ficam machucados após cair em buraco na Avenida Bezerra de Menezes Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Uma mulher e um bebê ficaram feridos após sofrerem uma queda devido à estrutura irregular da subtampa de uma boca de lobo (meio fio vazado), localizada na avenida Bezerra de Menezes, próxima à Estação José Sombra. O acidente ocorreu na última sexta-feira, 1º. Ambos tiveram escoriações em diversas partes do corpo. A artesã e mãe da criança, Julianny Pinheiro, estava voltando de uma consulta ao pediatra com o pequeno Ravi, de 1 ano e seis meses, quando ia atravessar a avenida para pegar o ônibus de volta para casa, no bairro Nova Metrópole, em Caucaia, e caíram em um buraco situado na esquina da rua Ribeiro da Silva, no bairro Farias Brito, com a avenida Bezerra de Menezes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O Ravi estava nos meus braços, do lado esquerdo. Eu estava com uma mochila nas costas, que foi o que me protegeu. Foi muito rápido. Lembro que a gente só dobrou a esquina e deu alguns passos, de repente, caímos”, relata.

Segundo Julianny, a queda fez com que eles caíssem em pé. No entanto, a fissura era profunda, o que dificultou o acesso à superfície da calçada. Na ocasião do acidente, não havia nenhuma sinalização sobre reparos no meio fio. “Era muito alto (o buraco), lembro que eu levantava os meus braços e ainda não alcançava a altura da calçada para pedir ajuda, tenho 1,64 m. Por sorte, quando caí, não soltei o Ravi e ficamos de pé dentro do buraco. Comecei a ficar desesperada e gritar por socorro, porque achei que ninguém tivesse visto a situação. No terceiro grito, um rapaz apareceu para ajudar”, diz. O local rapidamente ficou tomado por pessoas para oferecer suporte à Julianny e ao filho. Para sair do local, ela entregou a criança ao rapaz e, em seguida, conseguiu se apoiar em um pedaço da estrutura do buraco, sendo puxada para o lado de fora. Nos momentos seguintes, ela conta ter sido tomada pelo medo e pelo nervosismo, nem sequer percebendo a gravidade de seus ferimentos, que estavam sangrando. “Só queria ir para casa com o meu filho. Estava apavorada. Demorou até perceber que minha perna sangrava bastante. O Ravi estava com alguns machucados visíveis também, nas pernas, no peito, nos braços e no pézinho. Foi quando uma senhora sugeriu que voltássemos à clínica em que tínhamos ido antes para examinar os ferimentos e saber se houve alguma lesão mais séria”, afirma a mulher. A criança, que tinha convênio médico na clínica, foi atendida na emergência. Já a mãe não pôde ser consultada, pois — conforme foi informada por responsáveis do hospital — a sede onde estavam não tinha aparato médico para atender pacientes adultos na ala de traumatologia. Ravi foi rapidamente examinado e teve escoriações leves, sem maiores sequelas. Já Julianny só veio receber os primeiros socorros quando já estava em casa. Agora, eles estão se recuperando dos machucados e tomando medicamentos anti inflamatórios.

Mãe e filho sofreram escoriações após a queda Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

"É lamentável que tenha acontecido isso comigo e, principalmente, com o meu filho, que é só um bebezinho, para que eles (a gestão pública municipal) finalmente consertarem, em partes. Buracos e mais buracos ainda existem por lá. Então, eles têm que fechar esse e todos os outros. Soubemos de outros relatos de acidentes envolvendo esse tipo de situação. Hoje estou aqui com a minha família, mas e se acontecer de novo, uma situação mais grave, com alguém?", questiona. Em nota, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) informa que "o reparo na subtampa da boca de lobo localizada na Avenida Bezerra de Menezes, próxima à Estação José Sombra, foi realizado na manhã desta segunda-feira, 4". (Veja vídeo abaixo)