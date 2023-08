Posto de saúde do bairro João XXIII é reinaugurado após reformas

O posto de saúde localizado no bairro João XXIII, em Fortaleza, foi reinaugurado nesta segunda-feira, 28, após a realização de reformas na unidade de saúde. A solenidade de entrega do equipamento contou com a presença do prefeito José Sarto e do secretário municipal de Saúde, Galeno Taumaturgo.



A unidade atende cerca de 22 mil pessoas da região e, durante a reforma, teve atendimento realocado para o posto Mariusa Silva de Souza, no bairro Bonsucesso.