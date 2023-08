Fila por órteses, próteses e cadeira de rodas deve ser zerada até setembro, diz Prefeitura

Francisco Cláudio de Oliveira, 51, foi um dos beneficiados por uma prótese para a perna esquerda e uma cadeira de rodas. O homem esperou 8 anos pelos equipamentos Crédito: Marcos Moura/PMF

Para Emerson Damasceno, titular da Coordenadoria Especial de Pessoas com Deficiência (Copedef), os equipamentos de tecnologia assistiva entregues vão ajudar as PCDs a usufruir do direito de ir e vir. "Nós, pessoas com deficiência, temos o direito constitucional de ocupar os espaços. E a gente só vai ser lembrado e só vai ser menos invisível se nós estivermos presentes na sociedade", afirma o coordenador. Francisco recebeu a cadeira e a prótese que precisava nesta quarta-feira, mas afirma que não vai conseguir usar próximo de casa. "Na rua que eu moro tem mais três cadeirantes e não tem como a gente andar de cadeira. É terra batida, não tem saneamento", critica.

Restante dos auxílios será entregue em policlínicas Os demais equipamentos que auxiliam a locomoção do público da fila por equipamentos assistivos serão entregue nas policlínicas de Fortaleza. Os pacientes que foram contatados sobre a entrega das cadeiras e próteses devem se dirigir a um posto de saúde. A unidade básica, por sua vez, indicará a policlínica certa para buscar os auxílios, que são feitos de forma personalizada para cada paciente. Segundo a SMS, serão marcadas 40 consultas para entregas por dia. “São oito tipos diferentes de equipamentos, toda a modelagem foi feita para cada paciente que precisava”, disse o prefeito José Sarto (PDT). “Nosso compromisso é que até setembro, próximo mês, nenhuma pessoa com deficiência que precise de uma cadeira de rodas fique sem receber da Prefeitura”, promete. Triciclos elétricos com baú serão utilizados pela Prefeitura de Fortaleza para entregar insumos e medicamentos a pacientes com dificuldade de locomoção e acamados Crédito: Marcos Moura/PMF

Triciclos elétricos serão usados em delivery de insumos e medicamentos Para atender a demanda de pacientes com dificuldade de locomoção ou acamados, a Prefeitura também irá disponibilizar triciclos elétricos com baú, conhecidos também como "tuk-tuks", para distribuir insumos e medicamentos em domicílio. O programa começa com seis triciclos que irão entregar os kits de lesão medular para os 2.130 usuários já cadastrados na SMS. O kit é distribuído pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e tem 15 itens necessários para pessoas com esse tipo de lesão: gaze não estéril; luva de procedimentos (dois tipos); saco coletor de urina; sonda uretral (cinco tipos); lidocaína gel; óleo mineral puro; oxibutinina (dois tipos); doxazosina e baclofeno. “Nossa ideia é expandir. Passar a fazer a distribuição em casa, desde que a pessoa queira, de medicamentos de uso contínuo, como aqueles para diabetes, hipertensão, saúde mental”, afirma o prefeito. Uma licitação foi feita para adquirir mais 30 triciclos até outubro.