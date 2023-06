Caps Geral e 11 postos de saúde terão atendimentos realocados devido a reformas

A unidade do Centro de Atenção Psicossocial Nise da Silveira (Caps Geral) e 11 postos de saúde terão os atendimentos realocados para a realização de obras. As intervenções fazem parte do pacote de investimentos na área da saúde, anunciado pelo prefeito José Sarto em abril deste ano.

As obras serão realizadas nos seguintes postos de saúde: Virgílio Távora, Pio XII, Frei Tito, Benedito Arthur de Carvalho, Flávio Marcílio, João XXIII, Waldemar de Alcântara, Maria José Turbay Barreira, Luciano Torres de Melo, José Walter e Monteiro de Moraes.

No total, 96 postos da Cidade deverão passar por reformas. Além das intervenções nas unidades, o pacote conta com a construção de 16 novos postos de saúde, requalificação total de outras unidades, reestruturação de seis UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e o lançamento de quatro novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) — dois infantis e dois gerais.

Cerca de R$ 130 milhões serão investidos nas ações de infraestrutura no setor de saúde da Capital.

Veja os novos locais de atendimento durante as obras:

Regional de Saúde I

Posto de Saúde Virgílio Távora

Atendimentos médicos: postos Maria Aparecida (av. K, 915 - Vila Velha), Floresta (rua Tenente José Barreira, 251 - Álvaro Weyne) e Dr. Zenirton Pereira da Silva (rua José Roberto Sáles, 475 - Barra do Ceará)

Enfermagem: postos Carlos Ribeiro (rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga), 4 Varas (rua Profeta Isaías, 456 - Barra do Ceará) e Dr. Zenirton Pereira da Silva (rua José Roberto Sáles, 475 - Barra do Ceará)

Odontologia: posto Dr. Zenirton Pereira da Silva (rua José Roberto Sáles, 475 - Barra do Ceará)

Laboratório e Farmácia: seguem com atendimento no local de origem (av. Mons. Hélio Campos, s/n - Cristo Redentor)



Regional de Saúde II

Posto de Saúde Pio XII

Atendimentos médicos e de enfermagem programados: Centro de Referência e Assistência Social Lagamar (rua Sabino Monte, 4506 - São João do Tauape)



Atendimentos médicos espontâneos: posto Irmã Hercília Aragão (rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)



Farmácia: posto Irmã Hercília Aragão (rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)



Coleta laboratorial (segunda, quarta e sexta-feira): posto Miriam Porto Mota (rua Coronel Jucá, 1636 - Dionísio Torres)



Odontologia: postos Irmã Hercília Aragão (rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape) e Miriam Porto Mota (rua Coronel Jucá, 1636 - Dionísio Torres)



Posto de Saúde Frei Tito



Atendimentos médicos e de enfermagem: UniFanor - Campus Dunas (rua Antônio Gomes Guimarães, 150 - Papicu)



Farmácia: demais postos da Regional de Saúde II



Odontologia: postos Célio Brasil Girão (rua Professor Henrique Firmeza, 82 - Cais do Porto) e Sandra Maria Faustino Nogueira (rua Josias Paulo de Sousa, 167 - Vicente Pinzón)



Coleta laboratorial: postos Aída Santos (rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón) e Rigorbeto Romero (rua Alameda das Graviolas, 915 – Cidade 2000)



Centros Especializados de Atenção ao Diabético e Hipertenso (Ceadh): UniChristus (rua Batista de Oliveira, 987 - Cocó)



Posto de Saúde Benedito Arthur de Carvalho



Atendimentos espontâneos médicos, enfermeiros, farmácia e vacinação: posto Manuel Carlos Gouveia (av. Des. Faustino de Albuquerque, 486 - Jardim Das Oliveiras)



Consultas médicas agendadas: Unichristus (av. Padre Antônio Tomás, 3404 – Cocó) e no anexo da Câmara dos Vereadores (av. Rogaciano Leite, 1040)



Posto de Saúde Flávio Marcílio



Farmácia polo, coleta laboratorial, vacinação, Núcleo de Desenvolvimento Infantil e acolhimento a demandas espontâneas: Uaps Célio Brasil Girão (rua Professor Henrique Firmeza, 82 – Cais do Porto)



Atendimento programado e atendimento pediátrico: rua Batista de Oliveira, 987 – Cocó



Atendimento programado: Secretaria Executiva Regional 2 (rua Tavares Coutinho, 2225 – Varjota)



Atendimento odontológico: UAPS Aida Santos (av. Trajano de Medeiros, 813 – Vicente Pinzón)



Regional de Saúde III



Posto de Saúde João XXIII



Todos os serviços foram transferidos para o posto Mariusa Silva de Souza (rua Araçá, 440 – Bonsucesso)

Posto de Saúde Waldemar de Alcântara



O posto Waldemar de Alcântara permanece realizando suas atividades no seu local de origem (rua Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube) durante as intervenções



Regional de Saúde IV



Posto de Saúde Maria José Turbay Barreira



O posto de Saúde Maria José Turbay Barreira permanece realizando suas atividades no seu local de origem (rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União) durante as intervenções, exceto os curativos, vacinas, farmácia e laboratório, que foram alocados no posto Dr. Roberto da Silva Bruno (av. Borges de Melo, 990 - Bairro de Fátima)



Centro de Atenção Psicossocial Geral (Caps)



O Caps Geral da Regional de Saúde IV permanece realizando algumas atividades durante as intervenções, como acolhimentos (rotina e inicial), NAC, farmácia de alto custo, consultas médicas, atendimentos com o serviço social, sala de enfermagem e atendimentos com terapeuta ocupacional



O Caps AD (rua Betel, 1826 - Itaperi) receberá os serviços de consultas de enfermagem (agendadas), atendimentos de TO, atendimentos individuais da psicologia e grupo da segunda-feira à tarde



O posto de saúde Dom Aluísio Lorscheider (rua Betel, 1895 - Itaperi) receberá os serviços de atendimentos médicos



O posto de saúde Gothardo Peixoto (rua Irmã Bazet, 153 – Damas) receberá os serviços de farmácia de típicos



A Fundação Silvestre Gomes (rua Frei Marcelino 1511 - Rodolfo Teófilo) receberá atendimentos em grupo e individuais



A Igreja Nossa Senhora de Nazaré (rua André Chaves 165 - Montese) receberá atendimentos em grupo



A Igreja Nossa Senhora Aparecida (av. Prof. Gomes de Matos 1921) receberá atendimentos psicológicos



Regional de Saúde V



Posto de Saúde Luciano Torres de Melo



Médicos: remanejados para os postos José Paracampos (rua Alfredo Mamede, 250 - Mondubim) e Viviane Benevides (rua João Areas, 1296 - Manuel Sátiro)



Consultas de enfermagem: posto José Paracampos (rua Alfredo Mamede, 250 - Mondubim)



Laboratório e farmácia: posto Guttemberg Braun (rua Monsenhor Agostinho, 505 - Vila Peri)



Vacinação: trabalho itinerante para contemplar os moradores da área



Odontologia: posto Viviane Benevides (rua João Areas, 1296 - Manuel Sátiro)

Posto de Saúde José Walter



Atendimentos médicos e odontológicos: permanecerão na unidade (av. José de Araujo Lima, 1631, 3ª etapa - José Walter) e na Unidade de Acolhimento Silas Munguba (av. D, 400, 2ª etapa - José Walter)



Farmácia: atendimento (kits lesão medular, curativo) no local de origem. Dispensação de medicamentos nas demais unidades da Regional de Saúde V



Vacinação e coleta laboratorial: posto Luiza Távora (Travessa São José, 940 - Mondubim)



Enfermagem: está sendo realizada nas demais unidades da Regional de Saúde V



Regional de Saúde VI



Posto de Saúde Monteiro de Moraes



Os atendimentos espontâneos e programados da unidade foram transferidos para o Instituto Vida Videira (IVV) (rua São João Del Rey, 1764 – Sapiranga) e no Creas Alvorada (rua Crisanto Moreira da Rocha, 650 - Lagoa Sapiranga, Coité)