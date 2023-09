Entidades cearenses apoiam a retirada do mausoléu de Castelo Branco do Palácio da Abolição

Mausoléu do ex-presidente cearense Castelo Branco no Palácio da Abolição deve ser substituído por monumento em homenagem aos abolicionistas do Ceará

O Governo do Ceará informou que está trabalhando no projeto para transformar o atual Mausoléu Castelo Branco em um monumento aos abolicionistas do Estado . O processo deve ser executado pela Secretaria da Cultura (Secult). Segundo o governador Elmano de Freitas, a expectativa é que o monumento seja inaugurado a tempo do dia 11 de dezembro, no Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Após o governo do Ceará anunciar a retirada do mausoléu Castelo Branco do Palácio da Abolição, entidades cearenses em defesa da democracia prestaram apoio à decisão. Na última quinta-feira, 31, o governador Elmano de Freitas (PT) declarou que o monumento seria substituído pois na sede do Governo Estadual não deveria ficar um “mausoléu de quem apoiou a ditadura”.

O POVO entrou em contato com a Casa Civil e com a Secretaria da Cultura (Secult) para ter acesso a mais detalhes sobre o processo de retirada do mausoléu de Castelo Branco do Palácio da Abolição. Até o momento, contudo, as pastas não divulgaram mais detalhes.

Há meses, os restos mortais de Castelo Branco não estão mais no mausoléu. O governo do Estado não informou onde estão localizados, nem para onde irão após a mudança.

De acordo com Adson Pinheiro, apesar da proposta da instalação de um equipamento em homenagem à luta contra a escridão ser muito boa, o espaço seria uma boa oportunidade em memória do período da Ditadura.

Nascido em Fortaleza, o cearense Humberto de Alencar Castelo Branco foi o 26º presidente do Brasil, sendo o primeiro do período da Ditadura Militar e um dos articuladores do Golpe Militar de 1964. De acordo com Adson Pinheiro, historiador e pesquisador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Patrimônio e Memória da Universidade Federal do Ceará (UFC), Castelo Branco representa um período cruel na história do Ceará.

“A decisão do governador Elmano de destinar o espaço físico utilizado pelo mausoléu aos heróis abolicionistas cearenses ou mesmo para as vítimas cearenses da ditadura deve merecer o apoio de todos os democratas de nosso Estado”, disse pronunciamento assinado por 46 entidades, 13 parlamentares e integrantes de órgãos e 85 membros da sociedade civil.

Símbolo do Modernismo cearense

O atual mausoléu de Castelo Branco se encontra nos jardins do Palácio da Abolição, juntamente com uma capela e um anexo. A iniciativa de construir um Palácio como sede do Governo do Ceará surgiu no início dos anos de 1960, por intermédio do governador Parsifal Barroso.

Em 1965, o então governador Virgílio Távora deu início às obras físicas, que foram concluídas em julho de 1970, no mandato do governador Plácido Castelo. Até então, o Poder Estadual estava instalado no Palácio da Luz, no Centro, atual sede da Academia Cearense de Letras.

O projeto arquitetônico é do carioca Sérgio Bernardes e a construção foi acompanhada pelos engenheiros José Alberto Cabral e Rui Filgueiras Lima. Segundo o historiador e pesquisador Adson Pinheiro, o Palácio da Abolição é um importante ícone da da arquitetura no Ceará.