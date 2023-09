Nenhuma escola da rede municipal está com obras paralisadas, diz Sarto

Localizado no bairro Paupina, em Fortaleza, a requalificação do Centro de Educação Infantil Anísio Teixeira foi entregue nesta segunda-feira, 4

“Não existe nenhuma obra sequer que esteja parada. Pelo contrário, a gente executou e adiantou o dinheiro para as obras. O Ministério da Educação (MEC) repassou o recurso, não sei se na totalidade ou se ainda falta alguma coisa, mas nós adiantamos porque compreendemos que a Escola seja fundamental para as crianças e as famílias”, disse Sarto.

O prefeito de Fortaleza , José Sarto (PDT), afirmou que nenhuma escola da rede municipal está com obras paralisadas no momento . A declaração foi feita na manhã desta segunda-feira, 4, durante a entrega da requalificação do Centro de Educação Infantil (CEI) Anísio Teixeira, localizado no bairro Paupina.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) esclareceu que as unidades de ensino com obras paralisadas ou inacabadas na Capital, como as inseridas no Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica, são competência do Estado e do Governo Federal, sendo assim, não há nada que possa ser feito pela gestão.



Famílias na educação

O Centro de Educação Infantil (CEI) Anísio Teixeira é a 23ª unidade de educação entregue à população pela Prefeitura desde 2021. Além do equipamento, 10 quadras esportivas foram reinauguradas e outras duas foram construídas.

No CEI Anísio Teixeira, 180 estudantes na etapa creche, com turmas de infantil II e infantil III, foram contemplados com a requalificação.

Alunos da rede municipal de ensino em Fortaleza celebram entrega de quadra reformada Crédito: FÁBIO LIMA

Dalila Saldanha, secretária municipal da Educação, pondera que foram entregues 24 quadras já foram entregues, e outras 58 ainda estão em execução. Para a secretária, a infraestrutura é o espaço adequado para a promoção da cultura, desportos, festas de aniversário e igrejas.

Ela também salienta que, neste processo de integralizar as escolas da rede municipal — sendo elas já em mais de 90% — a família é um parceiro importante no processo de aprendizagem.