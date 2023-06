Frota de ônibus de Fortaleza recebeu 54 novos veículos neste ano

Um total de 54 veículos já foram incorporados a frota de ônibus de Fortaleza neste ano— contabilizando aquisições realizadas entre o dia 1° de janeiro e esta terça-feira, 13. De acordo com Prefeitura, novos coletivos contam com equipamentos como ar-condicionado e câmeras instaladas na porta traseira.

Conforme Município, as câmeras possibilitam que o desembarque dos passageiros ocorra de forma segura. Já as portas contam com um sensor que permite que elas sejam fechadas automaticamente. Além disso, veículos também "têm cadeiras mais confortáveis, entradas para carregar o celular e acessibilidade".

Os coletivos atendem ainda às exigências quanto à redução na emissão de poluentes previstas na 7ª fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve 7). Novos carros reduzem a emissão de material particulado em 97% e as demais emissões (CO, NOX e Hidrocarbonetos), "chegando próximo a 90% de redução", segundo Prefeitura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ônibus se somam aos 83 veículos que foram incorporados em 2022. O POVO procurou a assessoria da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), na noite desta terça, para saber quais linhas receberam as novas aquisições. Até o fechamento desta matéria a informação não foi divulgada.

No dia 1° deste mês, 21 ônibus foram adicionados à frota da Capital. Na época, a Etufor informou que os coletivos deveriam beneficiar linhas que possuem alta demanda em horários de pico, contribuindo também para diminuir o tempo de espera dos passageiros.

Uso de ar-condicionado nos ônibus

O uso de ar-condicionado nos veículos da Capital é uma pauta que segue recorrente desde o inicio deste ano. Na ocasião, foi feito um acordo entre Prefeitura e Sindiônibus prevendo que todos os dispositivos estejam em funcionamento até o início de agosto.

Além do aumento da frota, 131 coletivos devem ter os aparelhos de ar-condicionado ligados neste mês, fazendo a Capital chegar a ter 518 ônibus climatizados, o que representa cerca de 65% de todos os veículos que possuem o equipamento.

Conforme informação divulgada anteriormente pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), 136 coletivos foram climatizados mensalmente desde o mês de abril. Na época, cerca de 240 veículos rodavam pela Cidade.