Crime de moeda falsa: Polícia Federal cumpre 5 mandados no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 13, operação de combate ao crime de moeda falsa no Ceará. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Barreira, Maracanaú e Tianguá.

Ação é um aprofundamento de investigações que ocorrem desde 2021, relacionadas ao crime de moeda falsa, quando foram apreendidos dez objetos postais contendo 291 cédulas falsas no Centro de distribuição dos Correios em Fortaleza.

De acordo com a PF, 20 agentes participaram das diligências, e as ordens judiciais foram determinadas pela 12ª Vara da Justiça Federal em Fortaleza.

Crime de moeda falsa: suspeitos podem pegar até 12 anos de prisão

Os investigados na operação de combate ao crime de moeda falsa no Ceará, deflagrada pela Polícia Federal, podem cumprir pena de até 12 anos de reclusão se forem condenados.

Em nota, a PF informa que as investigações continuam com análise do material apreendido.