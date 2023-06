Julgamento de acusados de matar surfista na Praia do Futuro será nesta terça

Jovem de 18 anos foi surpreendido por quatros homens que efetuaram disparos no bairro Praia do Futuro. Crime aconteceu em 2020

O julgamento dos três acusados de participarem do assassinato do surfista Luiz Felipe Brito da Costa, de 18 anos, será realizado nesta terça-feira, 13. O crime aconteceu em abril de 2020, na comunidade do Luxou, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.

O jovem, que não tinha antecedentes criminais, foi surpreendido perto de casa e morto por disparos de arma de fogo efetuados por quatro homens que chegaram em um veículo.

Após o crime, os acusados fugiram do local, porém foram identificados pela Polícia horas depois. A investigação policial apontou que os homens eram envolvidos com organização criminosa e que o crime foi cometido por motivo torpe.

No total, cinco homens foram acusados de participar do crime. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), os réus Roberto Silva Lopes Filho, Anderson Alexandre Dantas e Rodrigo Ferreira de Melo serão submetidos ao Conselho de Sentença da 2ª Vara do Júri de Fortaleza.



A decisão de levar Mateus Cisne da Silva Pereira, que seria o condutor do veículo utilizado pelo grupo, foi mantida pelo júri.

O outro réu do caso, Edilson Clemer Rebouças Silva, é acusado de fornecer as armas utilizadas no crime. Porém, a Câmara compreendeu que não ficou evidenciado indícios mínimos para submeter o acusado ao julgamento do júri.



O Ministério Público do Ceará (MPCE) ofereceu denúncia contra os acusados pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e mediante recurso que dificulte a defesa da vítima) e organização criminosa.