Distribuição de pães e cestas básicas encerra os festejos de Santo Antônio em Fortaleza

O dia 13 de junho marca as celebrações de Santo Antônio de Pádua. A data foi escolhida devido ao aniversário de morte do religioso, que faleceu no dia 13 de junho de 1231, aos 35 anos de idade. Apesar da fama de casamenteiro, o cânone teve uma história de caridade e boas ações, relembrada pela igreja católica com a tradicional distribuição de pães de Santo Antônio.

Festa de Santo Antônio tem casamento coletivo com 15 casais em Barbalha; LEIA

A tradição revive um momento da vida do Santo, que certa vez distribuiu os pães do convento aos pobres até que não sobrasse mais nenhum para os frades. Ao ser avisado sobre a falta do alimento, Antônio pediu aos companheiros que olhassem novamente os cestos, que repentinamente, voltaram a ficar cheios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Fortaleza, esse evento é celebrado na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, localizada no Centro. Todo ano os fiéis do santuário realizam o trezenário de Santo Antônio, entre os dias 1° e 13 do mês seis. No último dia dos festejos, é realizada a distribuição dos pães após as missas de Santo Antônio.

“Nessa nova igreja, nós temos 61 anos de inaugurada. Então, seguramente, há mais de 61 anos essa devoção acontece aqui no Santuário, porque os freis capuchinhos chegaram aqui em 1902 e trouxeram a devoção a Santo Antônio. A devoção a Santo Antônio é anterior ao nosso santuário”, conta o reitor da igreja, frei Raimundo Matos.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-06-2023: Missa do dia de Santo Antônio na igreja do Sagrado Coração de Jesus, momento é celebrado com distribuição do pão de Santo Antônio para os fiéis . (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Dia de Santo Antônio em Fortaleza: alimento para os fiéis

Muitos fiéis preservam o costume de guardar os pães, também chamados de "guarus", dentro das cestas de mantimentos de suas casas. Segundo a fé católica, essa tradição é para que não falte alimento dentro dos lares.

Em Fortaleza, também são distribuídas 130 cestas básicas para os idosos que participam da Liga dos Pão dos Pobres de Santo Antônio. Os insumos são arrecadados através da colaboração de toda a Igreja Católica e costumam ser entregues quatro vezes ao ano, mas, devido a dificuldades financeiras, serão ofertados somente nos meses de junho e dezembro.

Dia de Santo Antônio em Fortaleza em formato presencial

Esse é o segundo ano de realização em Fortaleza da missa com distribuição de pães de Santo Antônio após a pandemia de Covid-19. Em 2022, a missa chegou a ser realizada, mas com algumas restrições, como o uso obrigatório de máscaras e distanciamento entre os fiéis.

Até hoje as medidas estão presentes no santuário, apesar de não serem mais obrigatórias na igreja e o Estado ter declarado o fim da emergência pelo coronavírus. Alguns fiéis ainda obedeciam as medidas adotadas ainda nos primeiros meses de reabertura. “A gente prefere se prevenir”, afirma o frei Raimundo Matos.