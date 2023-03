Ar-condicionado deve voltar a todos os ônibus de Fortaleza até agosto, diz Sarto

Conforme dados informados pelo Sindiônibus em outubro, 1.750 ônibus compõem a frota de Fortaleza. Destes, 890 veículos são equipados com ar-condicionado

Em Fortaleza, "toda a frota" de ônibus urbanos terá ar-condicionado funcionando até o início de agosto. É o que afirma o prefeito José Sarto (PDT). O titular da gestão municipal não detalhou se será toda a atual frota de cerca de 1.750 veículos ou apenas os que já contam com o equipamento. Sindiônibus diz que começa a ligar equipamentos a partir desta quinta-feira, 9.

Segundo Dimas Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), "existem questões financeiras, de manutenção e de limpeza".

"Os equipamentos que estiverem sem necessidade de manutenção preventiva, (que demandarem) só limpeza, a gente já começa ligar a partir de amanhã", disse Barreira àr O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, 8.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Negociamos uma volta paulatina, porque tem que haver manutenção nos equipamentos", explicou Sarto durante evento de entrega de novas viaturas para o Grupamento Maria da Penha, nesta manhã. De acordo com o prefeito, a gestão estabeleceu "longas reuniões" com o sindicato.

Após as negociações, foi definido aumento da tarifa integral para R$ 4,50 (alta de R$ 0,60 em relação ao valor atual) e redução da tarifa estudantil para R$ 1,50 (queda de R$ 0,30 em relação ao atual). "Isso é uma maneira de dar qualidade (do serviço) e garantir quantidade (de passageiros)", diz.

Ele cita ainda que foi acordada a "instalação já de imediato de toda a frota de ar-condicionado". Conforme dados informados pelo Sindiônibus em outubro, 1.750 ônibus compõem a frota de Fortaleza. Destes, quase metade (890 veículos) são equipados com ar-condicionado.

Três anos sem ar-condicionado

O sistema de ar-condicionado nos coletivos urbanos foi desativado em 16 de março de 2020, diante da necessidade de arejar os espaços e dificultar a transmissão do coronavírus. Com o controle da Covid-19, o motivo deixou de ser sanitário e se tornou financeiro e logístico.

Em outubro passado, o Sindiônibus afirmou não haver previsão para o religamento dos aparelhos de climatização dos coletivos.

O Sindicato afirmou ser “momento de revisão do equilíbrio financeiro dos contratos de operação e da elaboração de um cronograma de reparação para religamento”.

Apontou ainda que “os aparelhos não são projetados para ficar tão longo período sem ligar, e isso traz consequências severas ao funcionamento e limpeza”.

Com informações do repórter Gabriel Borges

Sobre o assunto Incêndio atinge apartamento de condomínio residencial no bairro Meireles

Cerca de 9 kg de skunk são apreendidos pela Receita Federal em Fortaleza

Prefeitura de Fortaleza anuncia aumento da passagem de ônibus para R$ 4,50; meia vai diminuir

Suspeitos de roubo: homem é baleado e outro é preso após perseguição

Tags