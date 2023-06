Ônibus de Fortaleza: 17 linhas terão aumento da frota em junho

O número de ônibus circulando em Fortaleza deve aumentar em junho. De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), 21 novos veículos (veja lista abaixo) foram adicionados à frota da Capital na última quinta-feira, 1º. Os novos coletivos beneficiam 17 linhas que possuem alta demanda em horários de pico.

A aquisição dos veículos tem como objetivo diminuir o tempo de espera dos quase 550 mil passageiros, conforme a Etufor. Exemplo disso é a linha 030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio, que atualmente opera com intervalos de 13 minutos e, a partir da incrementação da frota, terá itinerários a cada oito minutos.

“Nossa decisão por determinadas linhas foi tomada a partir da avaliação do número de usuários em horários de pico e o tempo de espera em cada uma delas. Queremos com esse incremento proporcionar uma melhoria no deslocamento desses passageiros e um maior aproveitamento do seu tempo”, explica o presidente da Etufor, David Bezerra, em nota.

Ônibus de Fortaleza com ar-condicionado

Quando se trata de ônibus de Fortaleza, uma das pautas mais recorrentes é o religamento dos aparelhos de ar-condicionado, anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT) em março deste ano.

Além do aumento da frota, 131 coletivos devem ter os aparelhos de ar-condicionado ligados neste mês. Com o acréscimo, a Capital terá 518 ônibus climatizados, o que representa cerca de 65% de todos os veículos que possuem o equipamento.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), 136 coletivos foram climatizados mensalmente desde o mês de abril, quando cerca de 240 veículos rodavam pela Cidade.

O acordo feito entre Prefeitura e Sindiônibus, no início do ano, prevê que todos os dispositivos estejam em funcionamento até o início de agosto. O prazo foi estipulado para que, antes de serem religados, os sistemas de climatização passem por processos de limpeza e manutenção.

"Importante destacar que as empresas estão envidando esforços para investir ao longo deste ano em novos ônibus que, além refrigerados, também são equipados com a mais nova geração tecnológica antipoluição, atendendo especificações equivalentes à sexta fase do programa europeu de redução de emissões, conhecido como Euro VI", afirmou Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus, em nota.

Linhas de ônibus de Fortaleza que terão aumento na frota

030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio

038 - Parangaba/Papicu

072 - Antônio Bezerra/Parangaba

075 - Campus do Pici/Unifor

086 - Bezerra de Menezes/Santos Dumont

120 - Vila do Mar/Náurico/ Antônio Bezerra I

321 - Jardim União/Parangaba

330 - Conjunto Esperança/Siqueira

366 - Bom Jardim II

380 - Aracapé/Conjunto Esperança/Siqueira

407 - José Walter/Expedicionários/Centro

456 - Planalto Ayrton Senna/Parangaba

613 - Barroso/Jardim Violeta/Centro

621 - Pedras I

815 - Messejana/Papicu/Conjunto Tancredo Neves

855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro