Mulher tem 80% do corpo queimado após ex-companheiro atear fogo nela em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Ex-companheiro da vítima foi preso em flagrante pelo crime. Ela está em estado grave no IJF

Uma mulher de 34 anos teve cerca de 80% do corpo queimado após o seu ex-companheiro jogar gasolina contra ela e atear fogo. Ela está internada em estado grave no Instituto Dr. José Frota (IJF) e o homem, Jorge Luis Santos de Carvalho, de 34 anos, foi preso em flagrante.

O crime ocorreu por volta das 21 horas dessa segunda-feira, 12, na avenida Sargento Hermínio, no bairro Ellery. Vídeo feito por morador do bairro mostra a vítima deitada em plena via pública aguardando socorro. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o crime ocorreu após uma “discussão” entre os dois.



Jorge Luis foi preso ainda no bairro Ellery, tendo sido encaminhado em seguida para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), de Fortaleza, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e violência física no contexto da violência doméstica contra a mulher, diz a SSPDS.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme decisão de audiência de custódia a qual Jorge Luis foi submetido existem “indicativos” de que o crime ocorreu no contexto da violência doméstica, “provavelmente por (o ex-companheiro) não aceitar o fim do relacionamento”.



A decisão ainda destaca que a vítima já tinha medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor por causa de ameaças anteriores. A vítima era mãe de uma criança “pequena”, pontuou a juíza Flávia Setúbal de Sousa Duarte ao converter a prisão em flagrante de Jorge Luis em preventiva.



“Conquanto não registre antecedentes, sua conduta é extremamente reprovável e denota periculosidade concreta, diante da forma em que o crime foi perpetrado, motivo pelo qual a primariedade e demais circunstâncias eventualmente favoráveis não são suficientes para afastar o decreto prisional”, afirmou a magistrada na decisão.

Violência contra a mulher em números

Conforme dados da SSPDS, em média, 63 mulheres são vítimas de crimes abarcados pela Lei Maria da Penha no Ceará todos os dias. Até abril, a mais recente atualização disponibilizada, foram 7.562 casos registrados em todo o Estado. Em 2022, foram 19.407 casos.



Já os assassinatos de mulheres que foram identificados pela SSPDS foram 16 neste ano. Em todo o ano passado, foram 28 feminicídios.