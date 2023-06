66% dos ônibus de Fortaleza voltam a ter ar-condicionado ligado

Dos 782 ônibus da frota de Fortaleza que têm ar condicionado instalado, 518 tiveram o equipamento religado até agora, segundo a Prefeitura de Fortaleza. Os refrigeradores foram desativados em maio de 2020, devido à pandemia de Covid-19, e vêm sendo religados gradualmente desde março deste ano, após o aumento do preço da passagem.



No mês de junho, 136 ares-condicionados voltaram a funcionar nos ônibus da Capital. A previsão da Prefeitura de Fortaleza é de que todos os 782 veículos potencialmente refrigerados tenham os aparelhos ligados até agosto. Os 518 coletivos representam 66% do total de ônibus com ar-condicionado instalado na Capital.

Os ares-condicionados vêm sendo religados desde o dia 9 de março deste ano, mas o retorno precisou ser gradual devido ao tempo que os aparelhos passaram desligados, segundo a Prefeitura. Antes de voltar a funcionar, os equipamentos passam por processo de manutenção e limpeza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aumento da frota

Ainda de acordo com a Prefeitura, novos ônibus que passarem a integrar a frota já devem circular com os ares-condicionados ligados. Na última quinta-feira, 1º de junho, 21 novos veículos foram adicionados à frota em 17 linhas de ônibus em Fortaleza.

Além disso, em nota, o presidente do Sindiônibus, Dimas Ferreira, afirmou que "as empresas estão envidando esforços para investir ao longo deste ano em novos ônibus que, além de refrigerados, também são equipados com a mais nova geração tecnológica antipoluição, atendendo especificações equivalentes à sexta fase do programa europeu de redução de emissões, conhecido como Euro VI".