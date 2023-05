Jovem de 16 anos é atropelada por ônibus na Washington Soares, em Fortaleza

Uma jovem de 16 anos foi atropelada por um ônibus da linha 050 na avenida Washington Soares, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, na tarde da última terça-feira, 2. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente não foi fatal, porém, causou ferimentos de graus leves na região da cabeça, mão esquerda, e na clavícula.



Câmeras de segurança flagraram a vítima acompanhada por outras quatro pessoas, cruzando a primeira faixa da avenida próxima a um centro comercial. O primeiro ônibus percebe a movimentação do grupo e freia para que todas passem.

De acordo com as imagens, antes de atravessarem a próxima faixa, as pessoas se dão conta que outro veículo está vindo e param. A jovem, entretanto, segue e acaba sendo atropelada.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o veículo trafegava a 20 km/h. Todavia, a Etufor ainda apura as condições do ônibus por meio das imagens da via e do veículo.

Na ação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e transportou a vítima para um hospital particular, onde ela segue recebendo atendimentos médicos.



A Perícia Forense (Pefoce) também compareceu ao local e após todos os procedimentos cabíveis, liberou o veículo.



AMC ressalta prioridade do pedestre

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) orienta que o pedestre é prioridade no trânsito e deve ser respeitado ao iniciar uma travessia independente da sinalização. Para aumentar a segurança, o órgão reforça, entretanto, a importância dele sempre utilizar uma faixa ou passarela.



Samu 192 dá dicas

Breno Novais, diretor técnico do Samu 192 Ceará, disse que a primeira coisa na hora de agir em um acidente de trânsito é ligar para o disque 192. O paciente informará, à um telefonista, a localização exata, o que aconteceu, e o que está sentindo.

Logo depois, será repassado para um médico regulador. O profissional passará algumas instruções de como se comportar diante da cena.

O médico dirá como fazer a mobilização do paciente até que o Samu chegue. Breno ainda pontua que "não é para mexer no paciente até que faça o contato com o Samu, para prestar uma assistência adequada".



