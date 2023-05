Aplicativo Meu Ônibus: recargas aumentaram 87,5% de 2022 a 2023

Número de usuários ativos cresceu 41% no período; média mensal é de 300 mil recargas no aplicativo Meu Ônibus em bilhetes únicos e carteirinhas de estudante

O número de recargas de bilhetes únicos e carteirinhas de estudante feitas pelo aplicativo Meu Ônibus em Fortaleza quase dobrou de 2022 a 2023. Os dados são da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Segundo os órgãos, a média mensal de recargas pelo aplicativo Meu Ônibus no primeiro semestre de 2022 era de 160 mil. Em 2023, o valor já chega a cerca de 300 mil inserções de crédito por mês.

O número de usuários das recargas também aumentou: do ano passado para cá, a quantidade foi de 78 mil para 110 mil pessoas, alta de 41%. Contando com quem usa outras funcionalidades, como as informações sobre linhas de ônibus, o valor passa de um milhão de pessoas.

O aplicativo Meu Ônibus permite acompanhar as linhas de transporte coletivo da Capital, com informações sobre os trajetos e dados em tempo real dos veículos em operação. A recarga do bilhete único ou carteirinha de estudante pode ser feita por pix ou cartão de crédito, a partir de R$ 5.

