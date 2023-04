Apenas 18% da frota de ônibus de Fortaleza tem ar condicionado em funcionamento

A previsão é de que todos os equipamentos sejam religados até o mês de julho deste ano, segundo cronograma do Sindiônibus

Desde que a volta do uso de ar-condicionados foi anunciada pelo prefeito José Sarto (PDT), cerca de 240 equipamentos preexistentes em ônibus de Fortaleza foram religados, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), correspondendo a aproximadamente 18% da frota de coletivos em dias úteis na Capital.

O Sindiônibus prevê em seu cronograma que, até julho, todos os ar condicionados já existentes em ônibus da Capital devem ser religados.



Em março, 89 ar condicionados foram religados, enquanto em abril, cerca de 140 voltaram a funcionar. Segundo segundo o presidente do sindicato, Dimas Barreira, atualmente há cerca de 240 ônibus com ar condicionado em funcionamento na Capital.

Ele explica que os equipamentos tiveram de ser religados gradualmente devido ao tempo de estarem desligados. Por isso, ele coloca que “é impossível você ligar todos os todos os ar-condicionados ao mesmo tempo. Eles precisavam de fato de um momento de revisão, de limpeza.”

Além do retorno dos ar condicionados, Barreira também informou que o Sindiônibus acatou a uma orientação, durante reunião com o Ministério Público, na última semana, de não instalar novas catracas em ônibus que ainda não as têm. "O compromisso, na reunião, aceito pelo Sindiônibus, foi não haver a propagação naqueles veículos que ainda não têm a catraca elevada”, explicou. (Colaborou Alexia Vieira)

