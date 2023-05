Saiba quando as carteiras estudantis 2023 começam a valer nos ônibus

As novas carteiras estudantis 2023 passam a valer em transportes coletivos a partir da próxima segunda-feira, 22, afirma a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Para utilizar o documento, é necessário que o usuário realize uma primeira recarga e aguarde a transferência automática de créditos do ano passado.

Com a recarga, os estudantes terão garantidos o valor da tarifa estudantil (R$ 1,50) e a integração que permite o pagamento de apenas uma passagem no intervalo de duas horas.



De acordo com a Etufor, foram liberadas, até o mês de maio, 204.973 carteiras às entidades estudantis, responsáveis pela distribuição do documento aos usuários. A liberação do passe só é efetivada após a instituição de ensino em que o estudante está inserido confirmar a sua matrícula.

Os interessados em consultar o pedido da carteira podem acessar um endereço eletrônico disponibilizado pela Etufor.