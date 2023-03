Prefeitura de Fortaleza anuncia aumento da passagem de ônibus para R$ 4,50; meia vai diminuir

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, nesta terça-feira, 7, o aumento de 15% na passagem de ônibus, que sai de R$ 3,90 para R$ 4,50. A tarifa estudantil, que hoje é de R$ 1,80, vai diminuir para R$ 1,50. A mudança do preço deve passa a valer 10 dias após o decreto ser publicado no Diário Oficial do Município, prevista para esta quarta-feira, 8.

O último reajuste na tarifa do transporte aconteceu em janeiro de 2022, quando o aumento de 8,33% fez com que o valor passasse de R$ 3,60 para R$ 3,90.

A Prefeitura de Fortaleza já viabiliza o subsídio de R$ 30 milhões e, neste ano, pode ampliar para até R$ 90 milhões ao ano no sistema de transporte público da Cidade. Para isso, projeto de lei foi enviado para a Câmara Municipal.

Com a nova tarifa, as empresas concessionárias de transporte deverão ampliar a frota de ônibus em circulação e ainda retomar o uso dos ônibus com ar-condicionado, oferecendo mais conforto aos passageiros.

De acordo com a Prefeitura, o valor da tarifa reivindicado pelo Sindiônibus era de R$ 5,40.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN em dezembro de 2022, o prefeito José Sarto (PDT) havia dito que a passagem não aumentaria.

A estudante de Psicologia Ianca Sheridha disse o aumento é complicado porque não há, segundo ela, ajustes também em estrutura e segurança, concretizando o investimento pago pelos usuários. "Vai pesar muito no bolso, porque querendo ou não, a integração só vale duas horas e, às vezes, por conta do trânsito, demora mais e as pessoas acabam perdendo o benefício", relata.

Novos valores das tarifas em Fortaleza

- Inteira: de R$ 3,90 para R$ 4,50;

- Tarifa estudantil: de R$ 1,80 para R$ 1,50 (durante todo o dia)

- Hora Social (segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas): de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira).

- Tarifa Social (domingos, dia 13 de abril, 31 de dezembro e 1 de janeiro): de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) para R$ 3,90 (inteira)

