Rede Cuca oferece mais de 900 vagas em quase 50 cursos gratuitos

A Secretaria Municipal de Juventude (Sejuv) de Fortaleza anunciou nessa terça-feira, 30, a abertura de quase 50 cursos nas unidades da Rede Cuca. As formações acontecem ao longo do mês de junho e são gratuitas.

Ao todo, são 930 vagas, divididas em 48 cursos, nas cinco unidades da rede: Barra do Ceará, Jangurussu, José Walter, Mondubim e Pici. As formações cobrem áreas de Artes, Tecnologia, Comunicação e Linguagens.

A lista completa está disponível em informe da Rede Cuca, que pode ser acessado clicando aqui. Os cursos disponíveis variam por Cuca, mas moradores de qualquer bairro de Fortaleza podem se inscrever para qualquer formação, independente de onde é ofertada.

Para se inscrever, é necessário ter e-mail e CPF válidos e o número Juvi, que é obtido ao realizar o cadastro no Portal da Juventude, disponível clicando aqui. No mesmo site são realizadas as matrículas para os cursos.

As vagas são destinadas prioritariamente a pessoas entre 15 e 29 anos moradoras de Fortaleza. Para as atividades esportivas, também tem preferência quem já tem inscrição naquela modalidade e conseguiu pelo menos 75% de presença no mês anterior - nesses casos, a renovação da matrícula é automática.

A data de início dos cursos de junho da Rede Cuca varia de acordo com a formação, bem como o período de matrícula. Veja abaixo:

Artes, Tecnologia e capacitações

Matrícula: a partir de quinta-feira, 1º de junho

a partir de quinta-feira, 1º de junho Aulas: a partir de terça-feira, 6 de junho

Esportes

Teste de aptidão (natação e triathlon): marcação a partir da sexta-feira, 2 de junho, por telefone

marcação a partir da sexta-feira, 2 de junho, por telefone Matrícula: 6 de junho para artes marciais; 7 de junho para esportes coletivos e 9 de junho para demais modalidades

6 de junho para artes marciais; 7 de junho para esportes coletivos e 9 de junho para demais modalidades Início das aulas: imediato

Interessados que tenham dificuldades e precisem de auxílio na inscrição podem solicitar apoio na sala de matrícula de qualquer Cuca. O atendimento é de terça a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 18 horas.

