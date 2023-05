Pesquisadores da UFC desenvolvem novo composto cerâmico

O material foi patenteado em maio deste ano e é a 42ª patente da Universidade Federal do Ceará

Quatro pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) desenvolveram um novo composto cerâmico que pode ser utilizado em componentes de dispositivos elétricos e eletrônicos, como capacitores e componentes de radares.

O material, desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Telecomunicações e Ciência e Engenharia de Materiais (Locem), foi patenteado em maio de 2023. Esta é a 42ª carta-patente concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) à UFC.

A pesquisa para desenvolvimento do composto teve início em 2016, com o estudo do então doutorando Graciliano Da Silveira, que está entre os inventores da patente. O compósito trata-se de um óxido metálico derivado dos vanadatos, que possui características elétricas isolantes a temperatura ambiente.

Por ter boa estabilidade térmica e uma temperatura de fabricação mais baixa, a perspectiva do Locem é de que empresas de fabricação de radares se interessem pelo material.