Saiba como solicitar atendimento nas unidades do Cras em Fortaleza

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é um equipamento que oferta serviços socioassistenciais voltados, principalmente, para a população em situação de vulnerabilidade.

Em Fortaleza, o equipamento de assistência conta com 27 unidades. O atendimento ocorre de forma presencial, das 8 às 17 horas, por ordem de chegada. As equipes realizam um momento de triagem para orientar cada usuário quanto ao tipo de atendimento que necessitam.

De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), os atendimentos são realizados por uma equipe técnica composta por assistente social, psicólogo e pedagogo. Caso o usuário não seja atendido no mesmo dia, é realizado agendamento.

Dentre as ações ofertadas, estão o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No equipamento, os cidadãos também são orientados sobre outros benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal.

O responsável deve levar os documentos pessoais e dos familiares que residem na mesma casa, comprovando a identidade, bem como a renda familiar. O titular da família deve comparecer à unidade com o CPF ou título de eleitor.

Para realizar a inscrição no Cadastro Único, o responsável familiar deve procurar a unidade do Cras mais próxima da sua residência e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens até 17 anos e carteira de trabalho.

Cras Jacarecanga está com linha telefônica danificada

O funcionário público Eduardo Cavalcante buscava realizar o agendamento para que a irmã pudesse se inscrever no CadÚnico. Ele entrou em contato por telefone com o equipamento do Cras Jacarecanga, no bairro Centro, para tirar dúvidas sobre o processo, mas não conseguiu resposta.

Eduardo relatou que mais de 30 tentativas de comunicação foram feitas, porém sem sucesso.

Em nota, a SDHDS informou ao O POVO que a linha telefônica fixa do Cras Jacarecanga está danificada devido ao furto de fiação externa nas imediações. Segundo a Secretaria, a empresa telefônica responsável pelo contrato foi notificada, e o reparo está previsto para ocorrer no dia 10 de junho. A recomendação é procurar o equipamento presencialmente.

Unidades do Cras em Fortaleza

Cras Barra do Ceará

Endereço: Rua Cândido Castelo Branco, S/N

Contato: (85) 3452 7738

Cras Jacarecanga

Endereço: Rua Oto de Alencar, 27

Contato: (85) 3481 6089

Cras Mucuripe

Endereço: Rua Professor Luiz Costa, 142

Contato: (85) 3452 7348

Cras Lagamar

Endereço: Rua Sabino Monte, 4506

Telefone: 3452 2442

Cras Serviluz

Endereço: Avenida Zezé Diogo, 1038

Telefone: (85) 3105 2691

Cras Praia do Futuro

Endereço: Avenida Clóvis Arrais Maia, 6430

Telefone: (85) 3265 7367

Cras Bela Vista

Endereço: Rua Mário de Andrade, 496 A

Telefone: 3131 7710

Cras Antônio Bezerra

Endereço: Rua Cândido Maia, 245

Telefone: 3105 1499

Cras Quintino Cunha

Endereço: Rua Ilha do Bote, 367

Telefone: 3488 8013

Cras João XXIII

Endereço: Rua Visconde de Cauípe, 200

Telefone: (85) 3233 3927

Cras Presidente Kennedy

Endereço: Rua Conj. Castelo Branco, S/N, Quadra F

Telefone: (85) 3481 3001

Cras Serrinha

Endereço: Rua Inácio Parente, 100

Telefone: (85) 3433 2452

Cras Couto Fernandes

Endereço: Avenida João Pessoa, 4474

Telefone: (85) 3452 5740

Cras Vila União

Endereço: Rua do Avião, S/N

Telefone: (85) 3433 5958

Cras Conjunto Esperança

Endereço: Rua 103, nº 195

Telefone: (85) 3433 5512

Cras Genibaú

Endereço: Avenida I, nº 340, 3ª etapa

Telefone: (85) 3452 2478

Cras Granja Portugal

Endereço: Rua Humberto Lomeu, 1130

Telefone: (85) 3105 2205

Cras Mondubim

Endereço: Avenida Waldir Diogo, 840

Telefone: (85) 3452 9360

Cras Bom Jardim

Endereço: Rua Cel. João Correia, 2023

Telefone: (85) 3105 2007

Cras Canindezinho

Endereço: Rua Cel. José Maurício, 405

Telefone: (85) 3498 7450

Cras Aracapé

Endereço: Rua Poliana, S/N

Telefone: (85) 3296 4098

Cras Castelão

Endereço: Avenida Alberto Craveiro, 1480 A

Telefone: (85) 3105 2012

Cras Conjunto Palmeiras

Endereço: Rua Iracema, 1860

Telefone: (85) 3488 3320

Cras Dendê

Endereço: Rua H, 57

Telefone: (85) 3105 1526

Cras Jardim das Oliveiras

Endereço: Rua Major Otacílio, 61

Telefone: (85) 3433 8849

Cras João Paulo II

Endereço: Rua 10, 75 - Conj. J. Paulo II

Telefone: (85) 3488 3322

Cras Messejana

Endereço: Rua Edmilson Coelho, nº 1720 (ABC Curió)

Telefone: (85) 3433 8873