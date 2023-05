Estudantes da rede municipal participam de atividades no Cineteatro São Luiz

Atividades que promovem as relações étnico-raciais e a educação antirracista foram realizadas no equipamento durante o Festival Protagonismo Infantil.

Crianças de até 5 anos de idade, estudantes da rede municipal de Fortaleza, ocuparam os assentos do Cineteatro São Luiz, na manhã desta terça-feira, 30, para acompanhar o primeiro dia de atividades promovidas pelo Festival Protagonismo Infantil.

Cerca de 2.400 alunos de escolas da Capital, acompanhados de familiares e educadores, participaram do evento, programado para ocorrer nesta terça, 30, e quarta-feira, 31, nos turnos da manhã, das 7h30min às 10 horas, e da tarde, das 13h30min às 16 horas.

O projeto, que está na quinta edição, busca colocar em prática as ações pedagógicas realizadas com os estudantes na rede municipal e estimular a autonomia das crianças por meio das múltiplas linguagens infantis, principalmente pelas artes.

Neste ano, o tema do festival é “As relações étnico-raciais no cotidiano da Educação Infantil: dialogando com as múltiplas linguagens de bebês e crianças”.

De acordo com Simone Calandrine, coordenadora da Educação Infantil, a escolha se deu, principalmente, para promover a educação antirracista, já presente no currículo da educação infantil desde os primeiros anos de vida dos alunos.



“Neste ano, nós estamos trabalhando o tema das relações étnicas-raciais no cotidiano da educação infantil, dialogando com as múltiplas linguagens de bebês e crianças, voltado para a gente trabalhar uma educação antirracista a partir da primeira infância, trazendo a diversidade, fortalecendo o respeito e valorizando a cultura de todos os povos”, explicou.

Dividida em dois dias, a programação do festival conta com atividades de apresentações de danças, músicas, brincadeiras populares e de contação de histórias, realizadas pelos próprios estudantes e desenvolvidas com o apoio dos professores.

Festival Protagonismo Infantil, com alunos da rede municipal de Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 30, no Cineteatro São Luiz Crédito: FÁBIO LIMA

Segundo Simone, a experiência no evento é o primeiro contato de parte das crianças com um equipamento cultural.

“Muitas vezes, é a primeira vez que elas vêm, então elas se emocionam muito. A gente percebe, quando chegam aqui no Cineteatro, o encantamento que eles têm pelo espaço. Eles se envolvem nas brincadeiras que estão sendo desenvolvidas. Pelo brilho no olhar, elas se veem e veem seus pares se apresentando com uma expressão de alegria e de entusiasmo”, pontuou.

A presença de familiares no Festival também foi marcante. Marinete Ribeiro, mãe do estudante Francisco Manoel, de 4 anos, esteve no Cineteatro São Luiz pela primeira vez e considerou a importância do projeto para o aprendizado dos alunos.

“A gente está em um evento que a escola proporcionou, e ele [Manoel] está gostando. Eu acho o projeto muito importante para o desenvolvimento e conhecimento das crianças”, afirmou.



Além do que foi apontado por Marinete, a coordenadora Simone Calandrine também analisou os outros benefícios gerados pelo Protagonismo Infantil.

“O projeto propicia o fortalecimento do currículo da educação infantil e da parceria com as famílias. Nós não podemos falar de primeira infância sem falar do que rege tudo isso, que são as interações e a brincadeira. As crianças estão nesse movimento contínuo nas unidades escolares, de interação com as famílias e com os professores nesse grande processo de desenvolvimento e aprendizagem”, completou.