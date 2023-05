São João 2023: consumidores procuram por itens juninos no Centro de Fortaleza

Com a aproximação do fim de maio e a chegada do mês de junho, os preparativos para o São João começam a intensificar. No Centro de Fortaleza, lojistas já expõem produtos voltados para a temática junina e consideram que a procura dos consumidores pelos itens já está alta.

Na região, a rua Castro e Silva é uma das mais conhecidas pelos fortalezenses quando o assunto é venda de artigos de festa. Localizada na área, a loja Mil Festas conta com produtos de decoração, como bandeirinhas, balões e fogueiras, além de acessórios temáticos.

De acordo com o empresário Gabriel Mesquita, a procura pelos itens na loja está alta e o estoque de produtos já está quase acabando.

“A busca está maior, acho que por conta da pandemia. Ano passado as pessoas ainda estavam com medo e, hoje, querem fazer festas e comemorar”, analisou.

Carol Silva e Ellen Almeida, profissionais na área de Recursos Humanos, explicaram que estão organizando uma festa junina na empresa onde trabalham, com o objetivo de confraternizar e promover a interação entre os funcionários.

As duas estavam na loja realizando uma pesquisa de preços dos produtos de decoração e consideraram que, no geral, o preço dos itens está acessível.

“Aqui na Castro e Silva tem várias lojas, então dá para fazer uma pesquisa bem legal. A gente faz isso: entramos em várias lojas, verificamos os valores e, de acordo com o orçamento, realizamos a compra. Para o momento, a gente sabe que muita coisa está em alta, mas o preço está bem acessível”, explicaram.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-05-2023: Roupas e acessórios de Festa Junina e de São João nas ruas do Centro. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Mariah Gomes, dona da loja Mariedades, também localizada na rua Castro e Silva, considerou que a procura está grande, principalmente pelos itens de decoração, como chapéus de palha, bandeirolas e milhos.

“Roupas e acessórios ainda não estão tendo tanta procura, mas acredito que, quando chegar essa época de festas nas escolas, a procura vai aumentar. Porém, a parte de decoração já tem mais. As pessoas que querem decorar os ambientes estão procurando bastante”, afirmou.

O lojista Winston Arruda, dono de uma loja no setor de moda, foi às compras no Centro em busca de produtos para decorar o estabelecimento para o Dia dos Namorados e o São João, datas comemoradas no mês de junho.

O empresário explicou que adquiriu os itens para que o empreendimento pudesse “entrar no tema” e ressaltou que está com altas expectativas para os festejos juninos.

“É o primeiro São João pós-pandemia e o mais fervoroso, então as expectativas são as melhores. A época de festas juninas aqui no nosso Ceará, no Nordeste, é sempre uma das mais festivas”, completou.