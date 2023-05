Grande Bom Jardim recebe Feira de Todas as Cores nesta terça-feira, 30

No evento, feirantes e profissionais da cultura vão poder realizar workshops para compartilharem seus trabalhos

O Grande Bom Jardim recebe nesta terça-feira, 30, a primeira edição da Feira de Todas as Cores, realizada pela Prefeitura de Fortaleza. No evento, feirantes e produtores culturais terão a oportunidade de compartilhar seus trabalhos com o público.

A ação busca estimular o empreendedorismo nos bairros Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Siqueira e Bonsucesso.

O cardápio de atrações conta com diferentes workshops de teor cultural, além de um desfile de moda — ao todo, 34 estandes poderão ser visitados pelos cidadãos. A banda Integração Cidadã também vai realizar uma apresentação para os presentes.

Em comunicado, Moacir Soares, secretário da Regional 5 — onde estão inseridos os bairros citados — sublinha que a feira pode fomentar o empreendedorismo na região.

"São sete feiras livres que compõem o Território 39. E que tem como força motriz a geração do interesse público e investimentos. A nova feira é uma modernização para que cada vez mais o empreendedorismo possa ocupar esses espaços. Além disso, queremos criar condições para realizar periodicamente esse evento", destaca o titular da Regional 5.

Serviço - Feira de Todas as Cores

Data: Terça-feira, 30/5

Horário: Das 16 às 20 horas

Local: Sede da Regional 5 (rua Oscar Araripe, 1030 - Bom Jardim)