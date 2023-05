Uece disponibiliza 510 vagas para três cursos de especialização EaD

As vagas para as formações serão divididas em 13 polos pelo Ceará na modalidade à distância, visando os profissionais da rede pública de ensino

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, abriu 510 vagas para os cursos de especialização à distância em “Ciência é 10”, “Ensino de Matemática no Ensino Médio” e “Gestão Pedagógica da Escola Básica”. O objetivo prioritário das formações é capacitar os professores das redes públicas de ensino.

Os cursos são destinados aos portadores de diploma em qualquer área do conhecimento nas modalidades de licenciatura plena, de bacharelado ou de graduação tecnológica. Apesar do foco na rede pública, os docentes da rede privada podem ocupar o espaço em caso de não preenchimento total.

As vagas ofertadas serão distribuídas em 13 polos no estado do Ceará, com as especializações em “Ensino de Matemática” e “Ciência é 10” para Fortaleza (30 vagas, cada). Segundo o edital, 10% dos espaços de cada curso e turma serão destinados para as pessoas com deficiência.

As inscrições custam R$ 100 e vão até o dia 30 de maio, com início previsto das formações para o mês de agosto. Os cursos de modalidade à distância, completamente gratuitos, terão os seus períodos cumpridos entre 15 a 18 meses.

Vagas de especialização EaD na Uece: edital e inscrição



Para acessar o edital completo para a seleção dos alunos, além de realizar a sua inscrição, acesse os links em destaque: