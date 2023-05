Companhia de cães faz apresentação no aniversário da SSPDS

A Companhia de Policiamento com Cães realizou uma apresentação nesta terça-feira, 30, no aniversário de 26 anos da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O evento ocorreu na sede da Secretaria, na Avenida Bezerra de Menezes.

A atividade era uma das mais aguardadas pelas famílias que estiveram no evento. Sheiliene Luz, que chegou cedo com seus filhos Alice e João, trabalha na Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e explica que vê a atividade como uma forma dos filhos conhecerem mais sobre seu trabalho. “Tanto é uma forma de ver uma parte do meu trabalho como ver como funciona a segurança pública, ter essa aproximação com as forças de segurança", afirma. "Eu acredito que se vão interessar mais pelos cachorros, pela apresentação dos animais”, continua.

O primeiro-tenente Rafael, operacional e relações-públicas da CPCães, explica que os 56 cães da companhia se dividem em três atividades. “Cães de faro”, que fazem detecção de substâncias, “cães de guarda e proteção”, responsáveis por policiamento em viaturas e os “showdogs”, especialmente treinados para ações sociais da companhia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, somente 5 dos 56 são showdogs. Na apresentação desta terça, a companhia apresenta os cães Hulk (guarda e proteção), Ted (showdog) e Bobby (detecção de substâncias). “O showdog é nosso atrativo, é o nosso 'social' da Companhia. A gente vem realizar apresentações seja em ambientes do governo, escolas ou empresas. Fazemos tanto a parte operacional quanto de filantropia”, explica o tenente.