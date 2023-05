Júri condena réus por tentativa de homicídio em Clássico-Rei

O Tribunal do Júri condenou nessa quarta-feira, 24, dois homens por tentativa de homicídio ocorrida após uma partida de futebol. O crime aconteceu em maio de 2012, com a condenação chegando 11 anos após o delito.

Acusado de matar ex-esposa em Fortaleza é condenado a 17 anos de prisão; LEIA

O Ministério Público do Ceará (MPCE), responsável pela acusação, buscou uma condenação contra Samuel Santana de Mesquita e Carlos Eduardo Viana Salgado. Eles foram considerados culpados pelo júri popular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia do crime, a vítima voltava para casa, a pé, após um jogo entre Ceará e Fortaleza, no estádio Presidente Vargas. Os acusados passaram, de carro, e efetuaram diversos disparos.

A vítima, que estava acompanhada de outros torcedores do Ceará, foi atingida pelos tiros. Uma viatura de Polícia passava pelo local no momento do crime e alcançou os acusados após perseguição.

Além de Samuel e Carlos Eduardo, dois adolescentes estavam no veículo. Eles foram apreendidos junto aos acusados.

Para o júri, o delito de tentativa de homicídio foi consumado por haver a intenção de morte da vítima, que não ocorreu por "circunstâncias alheias" à vontade dos acusados. Eles também tinham sido acusados de corrupção de menores, mas a pena para esse crime já prescreveu.

Samuel foi condenado a oito anos de prisão em regime fechado, enquanto Carlos Eduardo, por não ter antecedentes criminais, cumprirá o mesmo tempo, mas no semiaberto. Eles podem recorrer da decisão - apenas Carlos Eduardo poderá aguardar o recurso em liberdade, pois Samuel está preso por outro crime não relacionado.

Mais notícias de Segurança