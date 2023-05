ICMBio denuncia furto de placas de sinalização em floresta em Barbalha

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) denunciou que as placas de sinalização e segurança da Floresta Nacional do Araripe, localizada em Barbalha, no Cariri, foram furtadas na última quinta-feira, 18. O órgão buscou a Delegacia de Polícia Civil do município para prestar queixa e fez um Boletim de Ocorrência (B.O). Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

“A gente não entende qual a serventia dessas placas para quem furtou, porque são placas usadas exclusivamente da floresta para orientar quem pratica esportes dentro, então isso nos pegou de surpresa”, contou o chefe do ICMBio Araripe, Carlos Augusto, em entrevista à rádio CBN Cariri nessa terça-feira, 23.

Carlos pontua ainda que o apoio da população é fundamental para a elucidação do caso e que qualquer denúncia a respeito dos furtos pode ser feita às autoridades. Foi a primeira vez que os furtos aconteceram, antes houve registros apenas de depredação de placas, e não de sumiço.

“A sinalização foi bem realizada, foi feita caprichosamente para que as pessoas consigam se sentir bem ao caminhar na floresta”, acrescentou Carlos Augusto.

Segundo ele, a segurança do local foi reforçada com a presença da Polícia Militar e do Batalhão Ambiental.