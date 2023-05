Idoso de 61 anos é preso suspeito de estupro de vulnerável em Fortaleza

Um idoso de 61 anos foi preso na tarde dessa terça-feira, 23, em Fortaleza, em operação da Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará. O idoso é suspeito de crime de estupro de vulnerável e, de acordo com a Polícia Federal (PF), pode ter a pena aumentada por exercer função de "autoriade sobre a vítima".

A captura foi realizada em parceria com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) após emissão de um mandado de prisão preventiva pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. O idoso já se encontra à disposição da justiça.

O nome da vítima e do suspeito bem como a relação de autoridade entre os dois ainda não foram divulgados pela Polícia Federal.

A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela PF, Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).