Cearenses são presos no RN por crimes de porte de droga e de estelionato

Dois cearenses foram presos na noite da última segunda-feira, 22, em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. A dupla, natural do município de Horizonte, localizado a 45 km de Fortaleza, deve responder pelos crimes de estelionato e de porte de drogas. A prisão aconteceu na BR-304 durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os homens, de 23 e 27 anos, não tiveram os nomes divulgados pela PRF. Eles foram parados no km 84 da via, em uma operação da PRF. Durante a fiscalização, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha e decidiram revistar o veículo.

Na averiguação, foram encontradas 8 gramas (g) do entorpecente e mais de 100 papéis supostamente falsos de diversas instituições bancárias, contendo a solicitação de atualização de senha numérica sob pena de cobrança de taxas.

A partir dos papéis encontrados, a PRF, em parceria com a Polícia Civil, localizou um Boletim de Ocorrência, feito por um idoso de 73 anos, na cidade de Natal, a cerca de 279 km de onde a captura foi efetuada.

A vítima foi acionada pela Polícia por meio de videochamada e reconheceu os suspeitos, além de detalhar como aconteceu o crime.

Aposentado relatou ser vítima de golpe de dupla cearense

O aposentado explicou aos policiais que, ao finalizar uma operação bancária, foi informado por um dos suspeitos sobre a impressão de um papel. Quando retornou ao caixa eletrônico, encontrou um pedido de atualização da senha para evitar o bloqueio do cartão, junto à cobrança de uma taxa no valor de R$ 129. As informações são da PRF.

O homem ainda contou que os suspeitos "estavam bem vestidos e foram muito cordiais" durante toda a abordagem. A dupla ainda teria orientado que a vítima retirasse um extrato da conta para verificar se a taxa já havia sido cobrada. A suspeita é de que, naquele momento, os suspeitos teriam trocado o cartão e decorado a senha da vítima.

Apenas no outro dia o aposentado percebeu que havia sido vítima de um golpe, quando notou que o seu cartão tinha sido trocado e viu uma movimentação próxima ao valor de R$ 5 mil.

Após serem reconhecidos pelo idoso, os cearenses foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Mossoró (RN) e autuados pelos crimes de porte de droga e estelionato eletrônico.