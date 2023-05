Acusado de matar ex-esposa em Fortaleza é condenado a 17 anos de prisão

Crime ocorreu em fevereiro de 2022, no bairro Jardim das OIiveiras

Um homem acusado de matar a ex-esposa por não aceitar o fim do relacionamento, em Fortaleza, foi condenado a 17 anos e seis meses de reclusão. O crime de feminicídio ocorreu em fevereiro de 2022, no bairro Jardim das Oliveiras, e a vítima foi assassinada com golpes de faca.

O homem, identificado como Carlos Antônio da Silva, cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento, conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE). Ele alegou legítima defesa, porém, os jurados não aceitaram a justificativa.

A Justiça aceitou a tese do MPCE que apontou três qualificadoras para o crime: motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio.

O promotor Marcus Renan Palácio, que atuou no caso, apontou o aumento do crime de feminicídio no Brasil e a importância de ações da Justiça.

“É nítido e exponencial o crescimento dos crimes contra a vida em razão de ódio ou menosprezo à condição de mulher (feminicídio), ou em decorrência de discriminação por identidade de gênero ou orientação sexual, de modo a evidenciar a inafastável necessidade de uma severa resposta estatal e, por óbvio, por parte da justiça pública”, enfatizou em nota publicada pelo MPCE.



O caso integra o programa “Tempo de Justiça”, que realiza o julgamentos em até dois anos após o cometimento dos crimes.