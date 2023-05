Incêndio em transportadora de óleo diesel é registrado no Eusébio

Incêndio é registrado em uma transportadora de óleo diesel na tarde desta quarta-feira, 24, no bairro Encantada, no município de Eusébio, a 24,7 km de Fortaleza. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), cinco viaturas de combate à incêndio foram ao local. Reforço “pode aumentar, conforme a necessidade”. Não há relatos de feridos.

A corporação informa que foi acionada às 13h11min desta quarta-feira para o atendimento de um incêndio em edificação comercial. Ainda não há relatos das dimensões dos danos. A fumaça preta, emitida pelas chamas, é forte e pode ser vista de vários bairros da Capital, como Messejana, Lagoa Redonda e Aeroporto.

Moradora das proximidades da empresa desde 2014, Maria José Taveira de Araújo, de 47 anos, conta que estava chegando em casa após deixar a filha mais nova, de sete anos de idade, na escola, quando ouviu gritos dos funcionários da firma e uma explosão.

“Foi muito rápido. Tinha acabado de deixar minha filha pequena na escola e já ia sair com a outra. Quando percebi o incêndio, só peguei minha filha (9 anos) e saí correndo. Depois meu marido chegou, entrou na casa e soltou os cachorros, que fugiram. Os bombeiros chegaram e evacuaram o lugar, não nos deixaram mais entrar nas nossas casas. Estamos ficando na residência de um amigo da família e esperando para saber os danos causados”, diz a dona de casa.

Naiane Taveira, uma das filhas de Maria José, de 23 anos, relata que a empresa funciona no local há muitos anos e trabalha com óleo para navios. Quando chegou à casa da mãe, após receber a ligação de um familiar avisando sobre o incêndio, pôde ver os vizinhos do lado de fora e a rua movimentada. A casa, no entanto, já não podia ser adentrada.

“Até onde eu vi, nenhum dos vizinhos estava ferido. Mas, por conta dos gritos e do ‘papoco’, não sei se algum funcionário da firma acabou se machucando”, afirma a filha.

Segundo informações dos bombeiros, a rua foi interditada. Aproximação somente com equipamento de proteção respiratória autônoma (EPRA). Equipe da Enel Ceará, companhia de energia elétrica, também estão no local. Foi feito o desligamento emergencial para que os bombeiros possam trabalhar. Fogo não foi na rede Enel.