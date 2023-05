Três homens são condenados a 48 anos de prisão por tráfico de drogas em Boa Viagem

Os acusados realizavam crimes no município de Boa Viagem quando foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Ceará

Três homens foram condenados a 48 anos de prisão por tráfico de drogas. A condenação da Justiça foi efetuada após denúncia realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Boa Viagem. Informação foi divulgada nessa terça-feira, 23.

Os réus realizavam crimes no bairro Alto do José Rosa, no município de Boa Viagem, quando agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) cercaram a residência onde eles estavam, em 24 de outubro de 2022.

Os três, então, tentaram escapar pela parte de cima da casa, mas foram capturados pelos policiais. Dentro do local, a PMCE encontrou dois revólveres calibre 38 e drogas como cocaína e crack. O trio foi preso em flagrante.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, o MPCE informou que a denúncia deles foi formulada em 19 de outubro de 2022. Inicialmente, os três devem cumprir a pena em regime fechado.

Aos reús, foi negado o direito de recorrer em liberdade. A condenação foi proferida pela 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem. Os nomes dos acusados não foram divulgados.

Sobre o assunto Ministério Público faz operação contra criminosos em 13 estados

Ministério Público investiga manipulação de resultados na Série A